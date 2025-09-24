Frenk Nilikina između ostanka u Partizanu i odlaska u Olimpijakos.

Djelovalo je da je odlazak Frenka Nilikina iz Partizana u Olimpijakos izvjestan, međutim izgleda da je na pomolu obrt. Sve se promijenilo kada je Partizan obavijestio Olimpijakos da ako žele reprezentativca Francuske moraju da plate obeštećenje, što je nedovoljno česta praksa u evropskoj košarci, a to je ozbiljno "ohladilo" interesovanje iz Pireja.

Prema određenim informacijama Partizan traži 300 hiljada eura da "pusti" Nilikinu u Olimpijakos, a navodno je to previše za crveno-bele i zbog toga su sve bliže odluci da potpuno odustanu od dovođenja Francuza.

Frenk Nilikina na meču protiv Panatinaikosa

Iako postoji dogovor Nlikine i Olimpijakosa, i to oko dvogodišnjeg ugovora (preciznije 1+1), prepreka je previše novca za obeštećenje. Zato su pregovori stali i obje strane se nadaju da će ona druga popustiti, međutim za sada nema naznaka u kom pravcu bi čitavo posao mogao da ode.

Menadžeru košarkaša Partizana predočeno je da Olimpijakos neće platiti obeštećenje i da pronađu drugo rešenje ako žele da Nilikina završi u Pireju, tako da se tek čeka rasplet ove neobične situacije.