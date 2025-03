Olimpijakos je poslije pobjede nad Partizanom poslao poruku navijačima svog tima zbog vatrene atmosfere koju su pružili u meču Evrolige.

Izvor: SS/MN press

Olimpijakos je upisao pobjedu u Pireju. Bio je to važan trijumf iz dva razloga, s obzirom na to da njihova pozicija na tabeli nije pretjerano ugrožena, crveno-bijeli iz Grčke trijumf su željeli zbog poraza u Beogradu i zbog činjenice da njihov klub proslavlja 100. rođendan.

Uspjeli su u svojoj namjeri, Partizan je bio neprepoznatljiv, dok je čuveni Oli dominirao u svim segmentima. U odbrani nije bilo rupa, dok su u napadu bili gotovo nepogriješivi, a naročito povratnik iz NBA lige Saša Vezenkov koji je crno-bijelima ubacio 17 poena.

Svi igrači su bili razigrani i stigli do nove pobjede, a između ostalog, bilo je to i zahvaljujući vatrenom navijanju sa tribina. Zahvaljujući huku navijača Olimpijakos je već do petog minuta imao veliko vođstvo (13:5). A, zbog vatrene atmosfere igrači su dugo poslije meča slavili pobjedu sa navijačima...

Tako je klub riješio da navijačima zahvali: "Veliki pozdrav najboljim navijačima! Energija koju ste donijeli bila je nezaboravna! Hvala što se taj trenutak učinili posebnim", piše u objavi Olimpijakosa.

Olimpijakos je upisao svoju 21. pobjedu u Evroligi i pored toga ima sedam poraza. S druge strane Partizan je osmi i ima skor 15-13, a u narednom meču očekuje ih gostovanje u Barseloni - 14. marta Parni valjak igra u Blaugrani.