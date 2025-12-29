logo
Pjevačica ima najneobičniju jelku na estradi: Cijeli dom sama dekorisala, prizori oduševili pratioce

Autor Đorđe Milošević
0

Miroslava je otkrila i koliko joj je bilo potrebno vremena da sve završi.

Neobična jelka Miroslave Krstić Izvor: Foto/Printscreen/miroslavakrstic

Pjevačica i bivša učesnica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", Miroslava Krstić, u prazničnom duhu ukrasila je svoj dom i time privukla veliku pažnju. Fotografije novogodišnje dekoracije podijelila je na Instagramu, a mnogi su odmah primijetili da ima jednu od najneobičnijih jelki ove godine.

Za razliku od klasičnog prazničnog ukrašavanja, Miroslava je odlučila da jelku osmisli na potpuno drugačiji način. Umjesto uobičajenih kugli i lampica, pjevačica je sama napravila dekoraciju, dajući joj lični pečat.

Ručno rađeni ukrasi, sa naglaskom na cvijetne detalje u neutralnim i svedenim tonovima, izdvojili su njenu jelku od svih drugih.

"Trudim se da svaki put budem drugačija. Cvjetove i svu dekoraciju sam sama napravila, a jelku sam kitila možda nekih sat vremena", rekla je pjevačica. 

Miroslava Krstić

