Čeda Jovanović i Aleksandar bili specijalni gosti: Grle se i provode, otkriveni novi detalji nakon snimka (Video)

Autor Đorđe Milošević
Čeda i Aleksandra provodili su se, okupljeni su ih gledali, ali oni nisu marili za znatiželjne poglede.

Čeda Jovanović i Aleksandar bili specijalni gosti: Grle se i provode, otkriveni novi detalji nakon snimka (Video) Izvor: Instagram printscreen

Ne prestaje da se priča o privatnom životu Čede Jovanovića, nakon što je Aleksandar Kos, njegov najbliži prijatelj, u javnosti otkrio da njih dvojica već neko vrijeme žive zajedno.

Nakon ovih novosti, Čeda i Aca otišli su na koncert benda koji im je posvetio pjesmu. Međutim, sada su isplivali snimci iz noćnog provoda, a kako se može vidjeti Jovanović i Kos su se sjajno zabavljali.

Kako se dalje navodi, oni su bili specijalni gosti pa su sve vrijeme bili na bini, a dok je cio klub gledao u njih oni nisu mnogo marili pa su se veselili i grlili i uživali u provodu.

Pogledajte snimak iz provoda:

Pogledajte

01:38
Čeda Jovanović na nastupu
Izvor: Instagram/fujcinela.bojs
Izvor: Instagram/fujcinela.bojs

Tagovi

Čeda Jovanović Aleksandar Kos

