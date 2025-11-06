Crvena zvezda se sa sedam pobjeda zaredom popela na vrh tabele u Evroligi i zbog toga je čak i zvanični nalog Evrolige morao da se oglasi.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je uspjela da savlada Panatinaikos 86:68, a nakon te pobede crveno-bijeli su se našli na prvom mjestu na tabeli Evrolige. Posle sedam pobjeda zaredom došli su na vrh tabele, a Evroliga se oglasila zbog toga.

"Zvezda izgleda strašno", napisala je Evroliga na svojim zvaničnim profiilima na društvenim mrežama.

Zvezda looking SCARY — EuroLeague (@EuroLeague)November 5, 2025

Nije to bio jedini post posvećen nevjerovatnoj igri crveno-bijelih i seriji pobjeda koja nikako da prođe. U posebnoj objavi brojala je Evroliga pobede crveno-bijelih pa su napisali da ih ima sedam. A posebno su se osvrnuli i na Ebuku Izundua.

Postavila je Evroliga snimak jednog od nekoliko atraktivnih zakucavanja centra Crvene zvezde uz natpis: "Ebuka Izundu je detonirao obruč":

A ko bi rekao...

Crvena zvezda je ovu sezonu počela sa Janisom Sferopulosom na klupi i sa dva uzastopna poraza u Evroligi i jednim u ABA. Nakon izgubljenog meča protiv Zadra Tomislav Tomović je kao prvi trener savladao Fenerbahče, a onda je Saša Obradović u svom drugom mandatu na klupi crveno-bijelih uspio da dođe do još šest uzastopnih pobjeda.