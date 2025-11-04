Ergin Ataman se oglasio pred gostovanje Crvenoj zvezdi u Beogradu

Izvor: Youtube/FIBA Media/printscreen

Crvena zvezda će u srijedu od 20 sati ugostiti Panatinaikos u Beogradskoj areni. Grčki predstavnik je u velikom problemu pred duel sa ekipom Saše Obradovića, s obzirom na to da Ergin Ataman ne može da računa na klasične "petice" u svom timu.

Pred dolazak u Beograd Ataman je rekao: "Crvena zvezda je veoma dobar tim i u odličnoj je formi. Igraju izuzetno dobro od dolaska Saše Obradovića i ostvarili su važne pobjede koje su ih dovele na vrh tabele. Suočavamo se sa mnogo problema na centarskoj poziciji. U svakom slučaju, borićemo se za pobjedu na teškom domaćem terenu", rekao je Ataman pred meč u Srbiji.

Ergin Ataman već duže vremena ne može da računa na Matijasa Lesora koji je van terana od prošlog maja, potom i na Rišona Holmsa koji od kraja oktobra ne može da pomogne ekipi zbog povrede koljena, a takođe van stroja je i Omer Jurtseven koji takođe zbog povrede nije krenuo put Beograda.

Selektor reprezentacije Turske zapravo može da računa samo na Janisa Kuzeloglua, koji istini za volju nema mnogo iskustva u Evroligi, pošto je odigrao svega jedan meč i to protiv Virtusa kad je na terenu proveo dva minuta, ali nije uspio da postigne poene. U domaćem šampionatu trenutno beleži 2,7 poena i četiri skoka.

Panatinaikos trenutno ima pobjedu manje, odnosno poraz više u odnosu na Crvenu zvezdu (5-6) i nalazi se na sedmoj poziciji Evrolige, dok je tim iz Beograda na drugom mjestu sa skorom 6-2.