Ceca i Mili se žestoko sukobili, pjevačica kipti od bijesa: "Nisi imao ni gitaru kad sam te pokupila sa Marinom"

U "Zvezdama Granda" došlo je do žestokog verbalnog sukoba između sudija, a Ceca nije štedjela kolegu

Izvor: printscreen/youtube/Zvezde Granda

Između Cece Ražnatović i Aleksandra Milića Milija u "Zvezdama Granda" došlo je do verbalnog sukoba pred kamerama. Naime, tenzija je počela kada je Ceca izrazila frustraciju zbog dinamike u žiriju, izjavivši da više nema živaca za svađe.

Ova opaska isprovocirala je Milija, koji je osjetio potrebu da istakne svoju ulogu u njenoj karijeri.

Izvor: printscreen/youtube/Zvezde Granda

On je naglasio kako ju je „ispravljao 20 godina“ i govorio joj šta valja, a šta ne.

- Ja stvarno nemam više živaca da se svađam sa članovima žirija i da im čačkam uši – rekla je Ceca.

Na njeno čuđenje uključio se Mili koji nije mogao da ostane nem na ovakve riječi.

- Kako sam te 20 godina ispravljao i govorio ti šta valja, a šta ne i sad odjednom… – rekao je Mili, a Ceca ga je prekinula:

- Ja sam imala 6 albuma prije tebe. Prije nego što sam te pokupila sa Marinom (Tucaković), ni gitaricu nisi imao.

Ostali članovi žirija su sve vrijeme horski pevali duet Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe „Treba vremena“, a Ceca je u jednom trenutku osula paljbu na česta prekidanja.

Izvor: printscreen/youtube/Zvezde Granda

- Kad ne zabavi publiku zabavi sebe, onda je sebičan, onda je ovo, onda je ono. Pustite ih bre da uživaju u ovim bodovima – poručila je ljutito Ceca.

(Blic.rs/MONDO)