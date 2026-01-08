U penal seriji, fudbaleri PSŽ-a su realizovali četiri jedanaesterca, dok su igrači Marseja samo jednom bili precizni sa "bijele tačke".

Izvor: Yasser AL ZAYYAT / AFP / Profimedia

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su Superkup Francuske, pošto su večeras u Kuvajtu posle boljeg izvođenja penala pobijedili Marsej 4:1.

Posle regularnog dijela meča rezultat je bio neriješen 2:2.

Strijelci za PSŽ bili su Usman Dembele u 13. i Gonsalo Ramos u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Golove za Marsej postigli su Mejson Grinvud iz penala u 76. i Viliam Pačo autogol u 87. minutu.

