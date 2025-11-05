Crvena zvezda je bez muke savladala nekadašnjeg šampiona Evrope Panatinaikos. Ovo je bila sedma pobjeda crveno-bijelih u nizu

Izvor: MONDO/Matija Popović

Crvena zvezda je upisala i sedmu uzastopnu pobjedu, savladala je Panatinaikos bez ikakvih problema i popela se na prvo mjesto na tabeli Evrolige!

Na startu meča smo vidjeli četiri poena i asistenciju Motiejunasa za vođstvo od 6:2, ali problem je napravio Čima Moneke sa dva faula za tri minuta. Ipak prvo Izundu, a onda i Kodi Miler-Mekintajer držali su prednost crveno-bijelih i na kraju prvog dijela bilo je 20:12.

Na početku druge ćetvrtine Zvezdina prednost je postala dvocifrena 26:15, a kada je Ognjen Dobrić u 13. minutu pogodio prvu trojku za svoj tim bilo je 29:15. Nastavila je Zvezda da pogađa, došla do čak 20 poena prednosti (40:20). Delovalo je da če ovo možda biti gotovo već u prvomd elu igre, ali PAO se nije dao. U finišu su pogodili nekoliko trojki i na kraju prvog poluvremena smanjili na 46:32.

Na startu druggo poluvremena Crvena zvezda je poentirala u dva napada, a onda smo vidjeli nekoliko minuta bez poena sa obije strane. Seriju promašaja Nikole Kalinića prekinuo je Ebuka Izudnu zakucavanjem za 55:33. Treću četvrtinu Zvezda je završila sa prednošću 67:40. a u poslednjih deset minuta Panatinaikos je uspio da iskoristi oputenost Zvezde i spustio je prednost na 76:63, ali nije se moglo bliže od toga.