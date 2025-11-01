"Nakon gostovanja Lijetkabelisu i povratka nazad, iskreno nisam znao kako ćemo reagovati"

Jusup

Čestitam Budućnosti na zasluženoj pobjedi. Mislim da smo imali svoje šanse u ovoj utakmici, ali nam je u ključnim momentima nedostajalo malo koncentracije, što je Budućnost odmah znala da kazni. Nije lako igrati protiv ekipe koja ima toliku širinu, intenzitet i fizičku snagu. U ovom trenutku, mislim da smo pružili gotovo maksimum onoga što možemo. Sada moramo da se saberemo i dobro pripremimo za naredne utakmice koje nas očekuju.

Žakelj

Opet jedna teška utakmica, što smo i očekivali. Nakon gostovanja Lijetkabelisu i povratka nazad, iskreno nisam znao kako ćemo reagovati. Imali smo samo jedan trening juče – jedini prije utakmice. Ipak, igrači su imali pravi pristup i dali maksimum u smislu zalaganja i energije. Energija možda nije bila na nivou na kojem bismo željeli, ali u ovom trenutku to je bio naš maksimum. Umor je donio i određene greške, posebno u odbrani, ali pokazali smo karakter – željeli smo pobjedu i uspjeli smo da preokrenemo i zasluženo slavimo. Sada moramo da se regenerišemo i pripremimo za utorak.