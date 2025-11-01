Košarkaši Budućnost Volija danas od 17.30 u “Morači” igraju protiv Zadra u 5. kolu ABA lige. Trener Žakelj i igrači žele da nastave niz od četiri uzastopne pobjede i ističu važnost fokusa i energije u odbrani.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorički košarkaši Budućnost Voli danas u “Mtel dvorani Morača” dočekuju ekipu Zadra u okviru 5. kola ABA lige. Meč počinje u 17.30, a podgorički tim ulazi u duel u odličnoj formi, nakon četiri uzastopne pobjede, uključujući trijumfe protiv Beča i Litkabelisa.

Trener Andrej Žakelj ističe da je ekipa napredovala, ali da i dalje ima prostora za poboljšanje, naročito u odbrani.

Četiri pobjede zaredom su sjajan rezultat, ali vjerujem da možemo još bolje. Posljednja utakmica protiv Litkabelisa pokazala je dobar napredak, ali i dalje imamo uspone i padove tokom meča. Važno je da igramo sa maksimalnom energijom i fokusom – tada sve ide lakše. Zadar je kvalitetan i nezgodan protivnik, igraju specifičnu košarku sa jakim unutrašnjim igračima bekovske linije, pa moramo biti spremni na prilagodbe – poručio je Žakelj.

Iskusni strateg Zadra, Danijel Jusup, predvodio je ekipu i ove sezone, a tim je pojačan domaćim igračima Borisom Tišmom i Bornom Kapustom, bivšim članovima SC Derbija.

Igrač Budućnosti Nikola Tanasković naglašava da će ključ pobjede biti energija i čvrsta odbrana.

Posljednje pobjede su dobar motiv, ali protiv Zadra moramo dati maksimum u odbrani i pokazati agresivnost. Oni napadaju reket i low post, pa tu moramo biti posebno koncentrisani – rekao je Tanasković.

Ulaznice za meč prodaju se na biletarnici “Morače” u petak od 12 do 18 časova i u subotu od 12 časova do početka utakmice. Cijene su četiri, šest i osam eura.