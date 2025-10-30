Umjesto njega, ekipu će u novembarskom i februarskom prodzoru kvalifikacija za SP prevdoditi Andrej Žakelj, trener Budućnost Volija.

Izvor: MN Press

Strateg Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović, zvanično je promovisan u novog selektora košarkaša Crne Gore.

Ugovor je potpisna do ljeta 2029. godine, ali iz tehničkig razloga neće moći da vodi "crvene" do narenog ljeta.

Umjesto njega, ekipu će u novembarskom i februarskom prodzoru kvalifikacija za SP prevdoditi Andrej Žakelj, trener Budućnost Volija, piše Dan.

"Mislim da je izlišno govoriti kolika je privilegija biti selektor svoje zemlje. Iako sam i ranije bio na kormilu Crne Gore, ovo je sada drugačija priča. Košarka se mijenja, svjedoci ste svi toga. Veliki je odliv mladih igrača, to više nije samo NBA liga, već i na nivou koledža. Moramo svi na tome da radimo, gdje neće biti potrebna samo pomoć košarkaških radnika, već i pravnika. Probaćemo da primijenimo iskustva Francuske, gdje sam radio i Španije. To je proces, nije nešto što treba da se riješi na blcikrig. To je razlika između mog prvog mandata i sada",istakao je Mitrović..

U prvom mandatu na klupi Crne Gore, bio je uspješan. Odveo je reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo, 2019. godine u Kini.

"Nećemo se unaprijed predavati ni protiv koga. To nam je u mentalitetu, da napadamo svakoga. Tražićemo igrače bukvalno po cijelom svijetu, kako bi napravili selekciju. Znate i sami da je krenula smjena generacija. Ono što je meni najvažnije jeste da napravimo sistem. Infrastrukutru imamo, moramo da radimo sa mladim i perspektivnim trenerima. Treba nam strpljenje, ali ne tražimo alibi. Ipak, nije sad pritisak da nam zavisi oćemo li proći kvalifikacije ili ne. Želim da kažem da u prvom mandatu nisam imao problem da se neki igrač ne odazove. Imao sam i sreće sa povredama. Vjerujem da će saradnja sa svim u savezu biti dobra i kao što rekoh, da napravimo jednu bazu i sistem, koji će donijeti rezultat i da budemo redovni učesnici velikih takmičenja..

Posljednji Eurobasketu su, iz raznoraznih razloga, propustili Nikola Ivanović, Bojan Dubljević, Nemanja Radović, Dino Radončić... Osim Kendrika Perija, može se očekivati i povratak nekog od njih.

"Očekujem da dobijem informaciju o svim maltene igračima. Od onih koji igraju crnogorsku ligu, pa na dalje. Biće pozvani svi koji zaslužuju da budu dio reprezentaicje, a o imenima je rano govoriti.

Crna Gora će u prvoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo igrati u grupi sa Grčkom, Portugalom i Rumunijom.

"A selekcija je izlog svega. Tražimo strpljenje, ne tražimo alibi. Nije nam mač iznad glave da zavisimo da li ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo ili nećemo. Iskoristio bih priliku da se zahvalim predsjedniku KSCG Draganu Bokanu na ukazonom povjerenju i Andeju Žakelju što će odraditi jedan veliki dio posla", objasnio je Mitrović.

Žakelj će biti privremeni selektor Crne Gore.

"Zahvaljujem se Košarkaškom savez Crne Gor što mi je ukazao povjerenje. Za mene kao mladog trenera ovo je velika šansa i priznanje dosadašnjeg rada i drago mi je što ću da sarađujem sa Zvezdanom. Plan je da napravimo program za iduća dva prozora i da izvučemo maksimum iz ekipe. Nema mnogo vremena i u tim prozorima ima malo treninga tako da je najbitnije da izgradimo pozitivnu atmosferu. Smjena generacija je dobrodošla, to je prirodni put i drago mi je da ide u tom pravcu", kazao jeslovenački stručnjak, prenosi Dan.