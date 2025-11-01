Polovinom posljednje četvrtine Podgoričani su stekli odlučujuću prednost

Izvor: KK Budućnost Voli

Teže nego što se očekivalo, košarkaši Budućnost Volija su stigli do nove pobjede - "plavi" su večeras u "Mtel dvorani Morača" u petom kolu grupe B AdmiralBet ABA lige savladali Zadar (98:87) i upisali petu pobjedu zaredom u svim takmičenjima.

Budućnost je nastavila seriju pred utakmice na domaćem terenu protiv Bešiktaša u Evrokupu (utorak od 19) i u gostima sa Crvenom zvezdom u regionalnom takmičenju (8. novembar, 20 h).

Početak utakmice je nagovijestio da "plave" čeka težak posao - Zadar je poveo 7:0 i vodio do finiša prve četvrtine kada je Budućnost sa šest vezanih poena izjednačila (17:17), a nakon trojke Džuvana Morgana prvi put povela - 22:19.

Prvu četvrtinu je poenima zaključio Bič, početkom druge je trojku pogodio Klarica, pa je Zadar poveo (26:22), a Morgan odgovorio sa pet poena zaredom (27:26). Imala je Budućnost u tim trenucima tri poena prednosti (33:30, trojka Jovanovića), uslijedila je rezultatska klackalica do finiša prvog poluvremena, kada su gosti napravili seriju 6:0 i stigli do šest poena prednosti - 47:41.

Početkom drugog poluvremena je šest poena zaredom postigao Butsijel, trojku je pogodio Morgan i Budućnost je povela 56:51. U finišu treće četvrtine "plavi" su nakon trojke Ferela prvi put imali devet razlike (68:59), ali je Zadar odgovorio i u posljednji period ušao sa samo tri poena minusa - 71:68.

Polovinom posljednje četvrtine Podgoričani su stekli odlučujuću prednost - došli do +11 - 86:75 i napravili ključni korak ka petom trijumfu u nizu u svim takmičenjima.

Najefikasniji kod Budućnosti je bio Morgan sa 20 poena. Dvocifreni su bili još Sulajmon (15), Ferel (14), Butsijel (14), Tanasković (12) i Butej (10).

Kod Zadra je Mazalin imao 23 poena. Crnogorski košarkaš, Vladimir Mihailović je utakmicu završio sa 15 poena.

Budućnost Voli: SULAJMON 15 (6-5), Megi, Mejs, Tompson 6 (5-2), Slavković, TANASKOVIĆ 12 (4-2), FEREL 14 (4-4), Jovanović 3, Morgan 20 (6-6), BUTSIJEL 14 (4-2), Kovlijar 4 (2-1), BUTEJ 10 (2-2).

Zadar: MIHAILOVIĆ 15 (3-2), Bič 5, Gulan, Klarica 5, TIŠMA 16 (11-8), ŽGANEC 3, MAZALIN 23 (1-1), Martines, Dundović, Kapusta 7 (4-4), RAMLJAK 13 (4-4), Torbarina.