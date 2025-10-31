Bogoljub Marković odigrao sjajan meč u ubedljivoj pobjedi svoje Mege protiv Ilirije

Izvor: MN Press

Talentovani srpski krilni centar Bogoljub Marković ubacio je 30 poena u pobedi Mege protiv Ilirije. Užičanin rođen 2005, koga su Milvoki Baksi odabrali kao 47. "pik" na ovogodišnjem draftu, odigrao je najbolji meč od početka sezone i završio ga sa indeksom korisnosti čak 35.

Marković, jedini Srbin sa ovogodišnjeg NBA drafta, proveo je ovog petka protiv Ilirije u igri 27 i po minuta, pogodio osam od devet šuteva za dva poena, a uz to i dvije trojke iz osam pokušaja. Ubacio je osam od 13 slobodnih bacanja, uhvatio sedam skokova, podelio tri asistencije i iznudio čak 11 prekršaja. Više od polovine svojih poena postigao je iz reketa (16).

Marković je proveo ljeto nastupajući na Letnjoj ligi u Las Vegasu, tamo ostvario nekoliko zapaženih partija, a potom je odlučeno da ovu sezonu provede u Beogradu, u Megi.

Ko je Bogoljub Marković?

Izvor: MN Press, Marko Metlas/Sportida

Bogoljub Marković je najnoviji biser iz Megine fabrike i zvanično najbolji mladi igrač ABA lige za prošlu sezonu. Visok je 211 centimetara i osvajač je titule prvaka Evrope sa reprezentacijom Srbije do 18 godina u Nišu, 2023. godine.

Prije godinu dana debitovao je za "A" reprezentaciju pod vođstvom selektora Svetislava Karija Pešića u kvalifikacionom meču za Eurobasket 2025 protiv Danske u Beogradu.

Iliriji nije pomogao ni bivši plej Partizana

Izvor: MN Press

Iskusni srpski plejmejker Ognjen Jaramaz (30 godina, 193 centimetara), igrao je u Hali sportova "Ranko Žeravica" za slovenački tim, za koji je potpisao ovog mjeseca, nakon što je prethodne proveo u Baskoniji, Bajernu i Partizanu. U porazu od Mege, u kojoj je ponikao i sa kojom je osvojio Kup Koraća 2016, Jaramaz je postigao šest poena, podijelio četiri asistencije i uhvatio četiri skoka, ali ga nije služio šut (0/4 za tri). Ilirija se mučila da organizuje napade i izgubila je preveliki broj lopti (15 naspram Meginih devet).

Otac Luke Dončića, Saša Dončić, bio je u poslednjih 10 godina dva puta trener Ilirije, a trenutno je sportski direktor i sa saradnicima je ambiciozno dočekao početak sezone, u kojoj Ilirija trenutno ima "jadranski" skor 1-3, dok je Mega na učinku 2-3.

Mega: Milenković 4, Đulović 10, Radojičić 4 (7 as), Drezgić 9, Marković 30, Vukčević 14, Kroflič 10, Sibi 4, Suigo 13 (6 sk), Srzentić 2, Gačić 7, Mušicki 2.

Ilirija: Grin 15 (2/3 za tri), Gabrijel, Škorjanc 2, Murić 11 (2/7 za tri), Tomažič 7, Jaramaz 6, Faganel 2, Šitu 11 (7 sk), Jurković 5 (7 sk), Vukotić 7, Kureš 17 (4/10 za tri), Boisa.