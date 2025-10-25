Crvena zvezda ubjedljivo pobijedila Megu u ABA ligi. Džared Batler stigao da vidi kako rezervni plejmejker crveno-bijelih puni koš gostiju.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Crvena zvezda ubjedljivo je pobijedila Megu u "Pioniru", 94:73, u večeri u kojoj su navijači pozdravili novog igrača ekipe, Džareda Batlera. Amerikanac je stigao pravo sa aerodroma i zauzeo mjesto u hali kraj igrača koji nisu igrali, a među njima je i bio i Džordan Nvora, najbolji strelac crveno-bijelih.

Posebno motivisan bio je rezervni Zvezdin plejmejker Stefan Miljenović, koji je ubacio 18 poena protiv svog doskorašnjeg tima, za koji je igrao dvije godine. Uz njega, dvocifreni učinak u timu Saše Obradovića imali su i Kodi Miler-Mekintajer i Seni Odželej, sa po 11 poena, a trebalo bi naglasiti i doprinos Jaga Dos Santosa, koji je podelio sedam asistencija, dok ga nije služio šut (3 poena, 1/5 za tri).

Izuzev Nvore, za Zvezdu nije igrao ni Tajson Karter, koji je hospitalizovan ranije ovog mjeseca, a podrazumijeva se dugo odsustvo centra Džoela Bolomboja.

Mega nije uspjela da odigra ravnopravni meč protiv ekipe Saše Obradovića. Pod vođstvom trenera Vuleta Avdalovića imala je dobre procente šuta za tri poena (10/22), ali to nije bilo dovoljno da se primakne jednocifrenom zaostatku. Dvocifreni učinak među gostima imali su najbolji strijelac Vuk Radojičić i Marko Vukčević sa po 12 poena, kao i Asim Đulović i Savo Drezgić sa po 10. U završnici meča je šansu dobio i sin Predraga Danilovića, Vuk, koji je iskoristio slobodno bacanje i tako se "upisao" protiv crveno-bijelih. On ima 17 godina i veliki talenat, pa je ovaj meč bio podsticaj da nastavi da radi.

Zvezda je iskoristila meč protiv Mege za podelu minutaže, odmor i za pripremu za duplu evroligašku nedelju, tokom koje će u utorak igrati protiv ASVEL-a u Beogradskoj areni, a potom i protiv Makabija u četvrtak. Svi igrači crveno-bijelih dobili su šanse i postigli bar po koš, zaključno sa Ognjenom Radošićem, koji je i postavio konačan rezultat 94:73

Na poluvremenu, Zvezda - Mega 51:33

U ekipi Zvezde igrali su svi osim Ognjena Radošića. Zvezda: Mekintajer 6 (4 sk, 4 as), Plavšić 4, Miljenović 10, Davidovac 3, Kalinić 2, Dobrić 5, Izundu 2, Motejunas 5, Odželej 7, Radošić, Moneke 4, Jago Dos Santos 3 (5 as)

Mega ima bolje procente šuta za tri (5/11) nego za dva (6/18): Đulović 6, Radojičić 3, Drezgić 5, Marković 5, Vukčević 10, Sibi 4 (3 blokade).