Košarkaši SC Derbija doživjeli su treći poraz u ABA ligi, nakon što je Igokea preokrenula meč u posljednjoj četvrtini i slavila 90:84 u Podgorici. Tajri je postigao 20 poena za goste, dok je kod domaćih najefikasniji bio Zoran Vučeljić sa 15 poena.

Izvor: SC Derbi

Košarkaši SC Derbija su doživjeli treći poraz u ABA ligi ove sezone.

Drugi na svom terenu – bolja je u “M:tel dvorani Morača” bila Igokea nakon mnogo bolje igre u finišu – 90:84.

Podgoričani su u trećoj četvrtini imali i 11 poena prednosti, u posljednjoj plus sedam na nešto više od tri minuta do kraja, ali je onda krenula serija gostiju.

Tajri je postigao tri trojke, bio je siguran i sa linije penala i dao je 14 od ukupno 20 poena u posljednjoj četvrtini…

“Studenti” su, s druge strane, ishitrenim rješenjima u napadu na neki način sami sebe pobijedili u meču u kojem su bili u igri preko 35 minuta.

Zoran Vučeljić je sa 15 koševa bio najefikasniji kod domaćina, 14 je upisao Mateo Drežnjak, a po 13 Matic Rebec i Džer Dejvis…

SC Derby u četvrtak u 5. kolu dočekuje Krku.