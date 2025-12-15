Žarko Paspalj otkrio da je Partizan zainteresovan za NBA košarkaša.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sportski direktor Partizana Žarko Paspalj je na godišnjoj konferenciji crno-bijelih govorio o svom poslu, ali uz poseban osvrt na dvojicu košarkaša - jednog koji je već u klubu i jednog koji je želja kluba. Pored već često pominjanog Dilana Osetkovskog, Paspalj je govorio i o Kameronu Pejnu koji bi mogao da stigne iz NBA lige u Beograd.

Po riječima Žarka Paspalja, Partizan pregovara sa Pejnom i želi da ga dovede u klub kako bi ojačao bekovsku liniju i dobio igrača koji može da odmijeni povrijeđenog Karlika Džounsa. Zna se da je Karlik bio najbitniji igrač, a da je njegova povreda napravila veliki problem crno-bijelima, pa je sasvim očekivano što je klub pogledao ka NBA ligi.

"E, ovako. Sada ću morati da se vratim na prije mog vremena. Nejasno mi je kako može da se pravi tim, a da nemaš bekap pleja, posebno na mjestu gdje je igrač bitan za tim. Kako niko nije razmišljao da taj igrač može da se povrijedi. Prioiritetna pozicija je pozicija pleja. To je broj jedan, kako obezbijediti nekoga dobrog, da ti ne traži nešto drugo. Karliku ističe ugovor takođe. Kako sve podesiti da to može da funkcioniše. Karlik se vraća 1. februara. Moramo da se složimo da Kalates, koliko god da je nužno rješenje, makar mene ne zadovoljavaju u smislu košarke ni on ni Milton. Htio bih brze momke, da trče, da se tako bave košarkom. Želja dovođenja pleja u tom pravcu ima smisla. Pričali smo Ostoja i ja dosta puta. Ne volim da trošim velike pare, mislim da je potrošeno mnogo novca na stvari koje su nejasne i čudne. Insistirao sam da dovedemo nekog evropskog pleja ili Amerikanca što je igrao u Evropi i da ga dovedemo već sjutra, toga je malo na tržištu. Zato je vjerovatno Kalates doveden kao rješenje. Onda ti ostaje Amerika. Tu imamo začkoljicu, ako odabereš Amera, koliko će mu vremena biti potrebno da se adaptira. Da nađeš nekoga ko valja. Živimo u vremenu kada je sve skupo. Nijedan igrač u Evrpoi ne vrijedi blizu tih para, to je moje mišljenje samo. Tražimo, istina je da samo u kontaktu sa Pejnom. Nadam se da će to brzo biti završeno, moramo da imamo trenera. Da ne bude da dođe trener koji bi da vrati tog igrača. Ima dosta stvari koje mogu da utiču na igru tima. Da se prilagođavamo jednoj košarci koju igra cio svijet. Mi to malo nismo shvatili, moramo da igramo brzu košarku, puno tranzicije i svega. Ta košarka dovodi navijače i gledaoce. Zveda i Partizan veliki derbi, najveći na ovim prostorima. Ponekad ne donosi veliku košarku, ali donosi borbu, energiju, intenzitet. Ko god da izgubi, ljudi neće imati ništa protiv da to vide i to bi za mene bio uspjeh."

Paspalj je analizorao i situaciju oko Dilana Osetkovskog, koji je tokom ljeta stigao u klub. Oko njega se mnogo spekulisalo, jer Željko Obradović tvrdi da je doveden bez njegovog znanja, što Ostoja Mijailović djelimično demantuje.

"Malo je nepristojno da pričam o vremenu prije mene. Moraću da se ogradim kada je u pitanju Osetkovski i čija je ideja. Šta ćemo? Sada ga imamo tu, da pokušamo da izvučemo najbolje. Sportski direktor bi otprilike bio sve što se tiče sportskog djela. Znamo svi šta je definicija sportskog direktora, da je on sve što se tiče sportskog djela, da treba da postavim sistem, da postavim ljude za koje odgovaram, da razmišljam ko treba da ostane u klubu", rekao je Žarko Paspalj na konferenciji.

Pojasnio je legendarni košarkaš šta će raditi u narednom periodu, kao sportski direktor Partizana. Njegov zadatak je jasan, a od kluba očekuje da se odmah okrene utakmici protiv Virtusa iz Bolonje.

"Da imamo viziju o igračima, neće to biti sve odmah. Potencijala ima koliko hoćeš. Žao mi je što pozicija nije malo bolja. Obično tako biva. Vi mediji ste glas razuma, neki vole Partizan, neki Zvezdu, to je nebitno. Možda bi trebalo češće da se nalazimo, informacije koje dobijate ovde su jedine validne i jedine za šta sebe možemo da smatramo odgovornima po bilo kom pitanju koje dobijemo. Jedino sigurno je da je danas ponedeljak i da u srijedu igramo protiv Virtusa. Idemo dan za danom", dodao je Paspalj.