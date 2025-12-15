logo
Snimak Emine Jahović u turskoj seriji usijao mreže: Vrišti na sestru jer se ljubila s mužem, a glas daje druga glumica

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Emina Jahović je nakon preseljenja u Tursku i udaje za Mustafu Sandala, dobila ulogu u hit seriji "Polje lala"

Snimak Emine Jahović u turskoj seriji usijao mreže Izvor: screebshot/YouTube

Pjevačica Emina Jahović, koja je nedavno održala koncerte u prijestonici i izazvala pometnju razlozima zbog kojih joj se na bini nije pridružio pjevač Saša Kovačević, prije skoro 15 godina je glumila glavnu žensku ulogu u popularnoj turskoj seriji "Polje lala".

Emina je igrala glavnu ulogu, Lalu, u više od 20 epizoda, a njen angažman je tada izazvao brojne kritike u Turskoj. Razlog za to je angažovanje strankinje za glavnu ulogu u domaćoj seriji, ali i činjenice da su Eminu, zbog tada slabog poznavanja turskog jezika, morali da sinhronizuju.

Pogledajte snimak iz serije koji je ponovo aktuelan na mreži X:

Njene dijaloge na početku serije je izgovarala druga glumica, a Emina nije ostala u seriji do kraja, kako se pričalo zbog poslovnih i privatnih obaveza.

Glavni razlozi su bili jezička barijera (turski jezik joj je bio slab za zahtjevnu dramsku ulogu) i to što je željela da se posveti ulozi majke, jer joj je sin u to vrijeme bio beba.

Emina je otvoreno govorila o tome da joj je turski jezik bio prepreka za zahtjevnu glumačku ulogu. Iako je uobičajeno da se strani glumci sinhronizuju u turskim serijama, bilo je izvještaja da se publici nije dopalo što glavni lik priča tuđim glasom. Nakon nekoliko epizoda, navodno su odustali od sinhronizacije i nastavili sa titlovanjem njenih scena, mada su mišljenja i izvori o tome podijeljeni.

