Snimak Emine Jahović u turskoj seriji usijao mreže: Vrišti na sestru jer se ljubila s mužem, a glas daje druga glumica

Pjevačica Emina Jahović, koja je nedavno održala koncerte u prijestonici i izazvala pometnju razlozima zbog kojih joj se na bini nije pridružio pjevač Saša Kovačević, prije skoro 15 godina je glumila glavnu žensku ulogu u popularnoj turskoj seriji "Polje lala".

Emina je igrala glavnu ulogu, Lalu, u više od 20 epizoda, a njen angažman je tada izazvao brojne kritike u Turskoj. Razlog za to je angažovanje strankinje za glavnu ulogu u domaćoj seriji, ali i činjenice da su Eminu, zbog tada slabog poznavanja turskog jezika, morali da sinhronizuju.

Ali što Emina Jahović bolje glumi od polovine naših glumaca

Njene dijaloge na početku serije je izgovarala druga glumica, a Emina nije ostala u seriji do kraja, kako se pričalo zbog poslovnih i privatnih obaveza.

Glavni razlozi su bili jezička barijera (turski jezik joj je bio slab za zahtjevnu dramsku ulogu) i to što je željela da se posveti ulozi majke, jer joj je sin u to vrijeme bio beba.

Emina je otvoreno govorila o tome da joj je turski jezik bio prepreka za zahtjevnu glumačku ulogu. Iako je uobičajeno da se strani glumci sinhronizuju u turskim serijama, bilo je izvještaja da se publici nije dopalo što glavni lik priča tuđim glasom. Nakon nekoliko epizoda, navodno su odustali od sinhronizacije i nastavili sa titlovanjem njenih scena, mada su mišljenja i izvori o tome podijeljeni.