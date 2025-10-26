Pogledajte trenutak kada je Nikola Jokić udario "sjekiricu" na utakmici Denvera i Finiksa. Iako je ozbiljan udarac dobio Igodaro, nije smio da prigovori. Njegov saigrač Rajan Dan je jedini krenuo na Jokića i odmah je odustao.

Srpski košarkaš Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige prethodne noći i to već u drugoj utakmici sezone. Jokić je zabilježio drugi uzastopni tripl-dabl na otvaranju nove takmičarske godine, što je uspjelo samo još četvorici igrača, a iako je igrao u zaista laganom ritmu, u jednom trenutku bio je učesnik i najveće frke na utakmici.

Sve se desilo sredinom druge četvrtine kada je Oso Igodaro uspio da pobjegne Jokiću i krenuo je da zakuca loptu u koš, a onda ga je dočekala "sekirica". Napravio je Jokić vrlo jak faul u pokušaju da spreči centra Finiksa da zakuca, pogledajte to:

Znao je odmah Jokić šta je uradio i koliko je ovo boljelo Igodara, međutim isto tako znao je mladi košarkaš Sansa da mu nije kačiti se sa Somborcem zbog toga. S druge strane njegov saigrač Rajan Dan htio je da "zakuva" i krenuo je ka Jokiću koji ga je samo vaspitno zakačio ramenom i okrenuo mu leđa.

Ryan Dunn gets heated with Nikola Jokic, gets shoved offpic.twitter.com/zhe8C1huYN — SM Highlights (@SMHighlights1)October 26, 2025



To je izazvalo smijeh kod Jokićevih saigrača, čini se da Kristijanu Braunu nije bilo dobro kada je vidio da upola manji Dan traži "kavgu" sa jednim od najjačih igrača u NBA, a posle svega strasti su se smirile.

Sudije su pregledale snimak i odlučile da dosude "flagrant 1", odnosno nesportsku ličnu grešku.

Podsjetimo, Nikola Jokić je odigrao fantastičan meč iako se "štedio" i odlučio je da ipak njegove igrače više koristi na ovom susretu. Tako je rijetko šutirao (5/8) i opet je stigao do učinka od 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, za laku pobedu svog Denvera nad Finiksom (133:111).