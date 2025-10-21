Vlatko Čančar nije igrao za reprezentaciju Slovenije na Eurobasketu, a sada mu prijeti otkaz i u Armaniju, težak period za njega. Igrao je samo u Beogradu...

Vlatko Čančar (28) prolazi kroz period koji što pre želi da zaboravi. Prvo mu je Denver saopštio da neće produžiti ugovor sa njim i da traži novi klub. Onda je potpisao za Armani, pa su tu krenuli dodatni problemi. Zbog problema sa povredom odbio je da igra za Sloveniju na Eurobasketu i proglašen je za "izdajnika", a sada mu se sprema otkaz.

Zamjeraju mu mnogi što je na neki način izdao Luku Dončića i nije igrao za nacionalni tim, ali je jasno da je daleko od onih partija koje je pružao na nekim ranijim reprezentativnim okupljanjima. Zbog svega toga bi vrlo brzo mogao da dobije otkaz u Milanu. Posebno sada kada je potpisan ugovor sa Nejtom Sestinom i to djeluje kao jasna poruka za slovenačkog košarkaša.

Čančar je ove sezone odigrao samo dva meča i to oba u Beogradu. U pobjedi protiv Crvene zvezde (92:82) igrao je samo pet minuta i za to vrijeme upisao samo jedan faul. U porazu od Partizana (80:78) je igrao 10 minuta i imao je isti učinak, jedan faul. Od tada se više nije pojavljivao na parketu i jasno je da su u pitanju zdravstveni problemi zbog kojih Etore Mesina ne računa na njega. Teško da će neki evroligaški tim biti spreman da rizikuje tek tako da igračem koji je trenutno žargonski rečeno "staklen".

"Nećemo ti ovo oprostiti"

Tokom priprema za Eurobasket Čančar je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju sa treninga sa Armanijem i tako je razbijesnio javnost u Sloveniji. Mediji su ga žestoko kritikovali zbog toga što je bio spreman da trenira sa klubom, a reprezentaciju je "odjavio".

Zamjerili su mu žestoko ponašanje na društvenim mrežama i objave koje je imao, a to je išlo dosta daleko, do toga da su poručili i da neke stvari ne mogu da mu oproste.

Šta je Dončić rekao o njima?

Nije Čančar bio jedini koji je odlučio da ne igra za Sloveniju na Eurobasketu. Isto je uradio i centar Džoš Nibo. Zanimljivo je i da obojica igraju za Armani. O svemu tome je pričao i Luka Dončić pred početak Evropskog prvenstva.

"Ništa im nisam zamjerio. Koliko sam razumio, klub im nije dozvolio da dođu. Lejkersi su meni dali dozvolu, njima Armani nije. Ne bih se dalje miješao u to, samo smatram da bi to trebalo da bude odluka igrača i da po mom mišljenju oni nisu krivi", poručio je Dončić.

Zbog toga su se oglasili ljudi iz Milana, objasnili da su njih dvojica izašli iz problema sa povredama i da samo zato nisu u reprezentaciji. Izgleda da bi sve to moglo na kraju skupo da košta Čančara...