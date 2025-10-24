KK Partizan ozbiljno zainteresovan za nekadašnjeg igrača Oklahome, Finiksa, Milvokija, Njujork Niksa.

Izvor: MN Press

Sprema se detonacija u Humskoj. Poznati košarkaški insajder Mark Stajn javlja da je Partizan našao rešenje za gorući problem koji se pojavio posle povrede Karlika Džonsa. Nakon što su pronašli dugo čekano pojačanje na centru, navodno su crno-bijeli u pregovorima sa dugogodišnjim NBA igračem Kameronom Pejnom (31). U pitanju je iskusni organizator igre koji je nastupao za Njujork Nikse prošle sezone.

Od 2015. godine igra na najvećoj košarkaškoj sceni kada je izabran kao 14. pik na Draftu od Oklahoma Siti Tandera gde je igrao godinu dana. Uslijedile su kratke epizode u Bulsima i Klivlendu, da bi četiri sezone igrao za Finiks gde je beležio najbolje partije u karijeri.

Poslednju sezonu proveo je u Njujork Niksima i zabeležio solidan učinak od 6,9 poena, 1,4 skokova i 2,8 asistencija za 15 minuta na terenu.

Serbia's Partizan Belgrade has emerged as a serious suitor for veteran guard Cam Payne,@TheSteinLinehas learned.



Payne went to training camp with Indiana and is the latest established NBA name pursued by a@EuroLeagueclub in the wake of an injury to Partizan's Carlik Jones.https://t.co/NQBo8T3DXs — Marc Stein (@TheSteinLine)October 24, 2025

Najbolja sezona u karijeri mu je 2021/2022, kada je u dresu Sansa imao učinak od 10,8 poena, 4,9 asistencija i tri skoka. Pejn je ljetos bio u kampu Indijane, ali nije uspio da se izbori za novu šansu u NBA ligi, pa će po svemu sudeći potražiti sreću u Evropi.