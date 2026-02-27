Sjednicom će predsjedavati predsjednik Odbora Andrija Nikolić.

Izvor: Skupština Crne Gore

Dvanaesta sjednica Anketnog odbora, koji istražuje politički motivisana ubistva i napade na novinare od uvođenja višestranačja, biće održana 13. marta 2026. godine u Plavoj sali Skupštine Crne Gore, a centralna tačka dnevnog reda je uzimanje izjave od bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, prenosi CdM.

Prema predloženom dnevnom redu, Odbor će uzeti izjavu od Milo Đukanović, bivšeg predsjednika Crne Gore i bivšeg predsjednika Vlade, u vezi sa slučajevima koji su predmet rada ovog skupštinskog tijela.

Sjednicom će predsjedavati predsjednik Odbora Andrija Nikolić.