Željko Obradović pred važan meč u Evroligi govorio je o problemima koje tim ima zbog izostanka Karlika Džounsa.

Izvor: MN Press

Partizan se u šestom kolu Evrolige sastaje sa Parizom u petak u meču koji počinje u 20.30 sati. Crno-bijeli se nalaze u velikom problemu, s obzirom na to da trener Željko Obradović ne može da računa na Karlika Džounsa koji će odsustvovati sa parketa makar tri mjeseca, a u timu takođe nema i Šejka Miltona.

Nakon teške povrede reprezentativca Južnog Sudana, crno-bijeli su u problemu jer najefikasniji igrač i organizator napada Valjka neće biti dio tima. Ostaje pitanje kako će Partizan riješiti problem? Da li će Dvejn Vašington preuzeti veću inicijativu? "O tom potom, vidjećemo kako će da ide utakmica. Svi spoljni igrači su tu. Vanja, Sterling, Lakić, Mitar, mali Mijailović… Tu su visoki koji mogu da započinju napad. Sve su to stvari koje smo radili, nije prvi put pa ćemo videti", započeo je Obradović za Sport klub.

Ostaje pitanje da li će Mika Murinen uspjeti da doprinese timu, s obzirom na to da je filipinska zvijezda propustila dva treninga. Međutim, Obradović polaže nade. "Mora da bude spreman. Utakmica je takva, igramo sa Parizom koji igra u velikom ritmu sa velikim brojem izmjena. Imaju najviše poseda u Evroligi, udvajaju, mnogo šuteva za tri poena… Videćemo koliko možemo da ih navedemo da igraju malo drugačije."

Partizan sada traži i beka i centra, ali ponuda na tržištu nije najbolja... "Dešavaju se promjene, mnogi timovi hoće igrače, neki ih oslobađaju. Šta je na tržištu probaš da odabereš… Neke stvari su uslovljene cenom igrača i budžetom. Ne možeš da ideš na nekog za koga nemaš mogućnosti. Problem je da se nađe nešto za šta mi mislimo da je potrebno i da će se uklopiti u ono što mi radimo. Prepoznati dobrog igrača je veoma lako. Nema trenera koji neće prepoznati dobrog igrača, ali tu su faktori koji su presudni: Da li taj igrač želi da dođe, da li mi možemo da ga dovedemo, da odvojimo neki budžet za njega", dodaje trener Partizana.

Vidi opis "Situacija je alarmantna": Obradović podigao glas, ovi problemi muče crno-bijele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Željko Obradović je bio iskren, Partizan je u problemu: "U ovom trenutku je to možda i manje važno jer uslovno rečeno situacija je alarmantna. Fale igrači, ali ovi koji su tu rade, spremili su utakmicu. Znamo koliko je teško bez Šejka i Karlika koji je lider ovog tima i znamo šta donosi", rekao je najtrofejniji trener.