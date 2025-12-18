Prva dama Francuske Brižit Makron suočava se sa tužbom 343 žene i više feminističkih organizacija nakon što je objavljen video-snimak na kojem vrijeđa aktivistkinje tokom pozorišne predstave u Parizu.

Izvor: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Brižit Makron se suočava sa tužbom nekoliko organizacija, uključujući grupe za prava žena, nakon što je snimljena kako upućuje uvredljive riječi feministkinjama koje su protestovale na pozorišnoj predstavi u Parizu.

Više od 300 žena, tačnije 343, što je istorijski simboličan broj u francuskom feminizmu, ove nedjelje je podnijelo tužbu protiv prve dame Francuske zbog javne uvrede.

Video-snimak, snimljen prošle nedjelje, prikazuje Brižit Makron kako iza scene u pozorištu "Foli Beržer" u Parizu razgovara sa Arijem Abitanom, francuskim glumcem i komičarem koji je ranije optužen za silovanje.

Ona je prisustvovala njegovoj predstavi sa ćerkom i prijateljima. Veče prije toga, feminističke aktivistkinje su prekinule predstavu uzvikujući "Abitan, silovatelju!“.

Brižit Makron je pitala Abitana kako se osjeća, a kada je on rekao da se plaši, prva dama Francuske je uputila pogrdne riječi za feminističke aktivistkinje nazivajući ih "glupim kučkama" i rekla da ako se ponovo pojave "izbacićemo ih".

"Ona je prva dama Francuske, njene riječi su važne", poručuje Žilijet Šapel, advokatica feminističkih grupa koje su pokrenule slučaj.

Šapelova je dodala da je Makronova djelovala kao "veoma angažovana u interesima žena, ali u stvarnosti možemo reći da postoji jaz između njenih javnih govora i onoga što ona zaista misli".

"Ne žalim zbog komentara"

Žao mi je ako sam povrijedila žene žrtve, poručuje Brižit Makron nazivajući komentare na snimku "privatnim komentarima". Ipak, kako kaže, ne žali zbog istih.

"Ne mogu da žalim zbog njih. Istina je, ja sam supruga predsjednika republike, ali ja sam prije svega ja. I zato, kada sam nasamo, mogu sebi da dozvolim da se opustim na način koji nije sasvim prikladan", poručila je Makronova.

Sudije su 2024. godine obustavile istragu o optužbi za silovanje iz 2021. godine protiv francuskog glumca Arija Abitana zbog nedostatka dokaza za pokretanje postupka. Ta odluka je potvrđena u žalbenom postupku u januaru ove godine.

Feministička grupa koja je učestvovala u protestu, saopštila je da su njeni aktivisti prekinuli Abitanovu predstavu kako bi protestovali protiv onoga što su nazvali "kulturom nekažnjivosti" u vezi sa seksualnim nasiljem u Francuskoj.

Broj od 343 podnosilaca žalbi odnosi se na peticiju iz 1971. godine za legalizaciju abortusa u kojoj su 343 žene izjavile da su prekinule trudnoće.

Poznate ličnosti izrazile su podršku feminističkim aktivistkinjama koje je Brižit Makron uvrijedila, usvojivši uvredu sa haštagom #salesconnes.