Evroliga spremila odgovor na formiranje NBA takmičenja na teritoriji Evrope. Da li je zakasnila?

Izvor: MN Press

Najava NBA lige i FIBA da će uspostaviti novo takmičenje u Evropi izazvalo je paniku Evrolige, decenijama najjačeg takmičenja Starog kontinenta. Prema pisanju španskog lista "Mundo deportivo", odgovor Evrolige biće poziv Dubaiju i Valensiji da se priključe eliti. Ipak, i ta dva tima mogla bi da se nadaju drugoj pozivnici - onoj od NBA lige. To stvara potencijalni prostor za veliki sukob na košarkaškoj mapi.

"Prioritet NBA lige je da pronađe timove sa izrazitom ekonomskom snagom. Ona želi da to budu što veći i što je moguće savremeniji timovi. U tom kontekstu, postoje i učesnici koji su u principu manje zvučni, ali koji ispunjavaju ove uslove. To je Valensija, koja ima podršku milionera Huana Roća i uskoro će ući u novu, savremenu halu od 16.500 gledalaca. I to je Dubai, koji ima halu Koka Kola arena sa 17.000 mesta i koji ima snažnu ekonomsku podršku", objavio je španski portal.

Ta dva tima godinama su imala problem da se domognu Evrolige. Valensija je sezonama bezuspješno pokušavala da se ustali u najjačem takmičenju, ali u stalne evroligaške karte u Španiji rezervisane za Real Madrid, Barselonu i Baskoniju. Sa druge strane, Dubai je isprva dobio odličan doček Evrolige, ali su se u međuvremenu pojavile nesigurnosti oko toga zbog udaljenosti Dubaija od Evrope, nedovoljne košarkaške tradicije te sredine i zbog pojave drugih izvora prihoda Evrolige, poput Abu Dabija, koji je dobio Fajnal-for ove sezone.

"Sve to se promenilo nakon što je potvrđeno da NBA liga dolazi u Evropu", objašnjeno je.

"Evroliga je možda već zakasnila"

Valensija i Dubai sada će dobiti direktnu ponudu da se priključe takmičenju, jer Evroliga želi da na taj način pokuša da se sačuva od odlazaka svojih budućih i trenutnih članova u NBA projekat.

"Ipak, Evroliga je možda već zakasnila, jer Valensija i Dubai ne žele da im budu 'vezane ruke' ako se u skoroj budućnosti pojavi pozivnica da pristupe NBA projektu", navedeno je u tekstu "Mundo Deportiva".

NBA liga je odabrala 11 evropskih gradova za svoje takmičenje i želi da otkrije nove ljubitelje košarke u sredinama koje nisu tradicionalno naklonjene tom sportu, poput ideje da Mančester siti napravi košarkašku sekciju. Isto se traži i od Pari Sen Žermena, koji je zainteresovan za tu ideju.

Očigledno je da slijedi veoma uzbudljiv period u kontinentalnoj košarci.