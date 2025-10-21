Karlik Džouns doživio je povredu u meču protiv FMP-a i naredna tri mjeseca sigurno neće na parket.

Izvor: Javier Borrego / AFP / Profimedia

Partizan je poslije produžetka izborio pobjedu protiv FMP-a u trećem kolu ABA lige 109:103 (90:90), ali bila je to "Pirova pobjeda" za crno-bijele s obzirom na to da je Karlik Džouns doživio povredu. Prema saznanjima Mocart sporta, reprezentativac Južnog Sudana do kraja godine neće se pojavljivati na terenu.

Karlik Džouns doživio je prelom pete metatarzalne kosti lijevog stopala. Nakon hitnog snimka konstatovano je da će najefikasniji igrač "parnog valjka" odsustvovati barem tri mjeseca. Karlik je doživio povredu u posljednjoj dionici, nezgodno je doskočio i potom nije mogao da stoji. Napustio je Karlik teren, ali ne odmah i dvoranu već je sjedio na klupi, pa se činilo da možda nije u pitanju tako strašna povreda.

Ipak, plejmejeker Partizana morao je uz pomoć stručnog štaba da se uputi ka svlačionici poslije meča i sve vrijeme je imao bolnu grimasu na licu. Potom je Beogradsku arenu napustio na štakama i na nozi je imao zaštitnu čizmu. Nakon toga konstatovana mu je teška povreda, a mi ga na terenu možemo očekivati ponovo krajem januara, početkom februara, u najboljem slučaju.

Karlik je u susretu sa FMP-om na terenu proveo 21 minut i postigao devet poena, a u novoj sezoni bilježio je 11,4 poena, 2,6 skokova i 5,2 asistencije po meču za 30 minuta na terenu u Evroligi. Reprezentativac Južnog Sudana na početku sezone nije bio dio ekipe jer se oporavljao od intervencije na prstu, a sada kad je taman pronašao ritam, moraće na nešto dužu pauzu... Partizan na poziciji plejmejkera sada ostaje sa Dvejnom Vašingtonom, na bekovskoj liniji nalazi se još Mitar Bošnjaković, a tu je i Sterling Braun, dok je ljetno pojačanje Šejk Milton i dalje povrijeđen, što ostaje dodatni problem za crno-bijele i Željka Obradovića.