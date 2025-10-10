Karlik Džouns bio je odlično raspoložen posle pobede Partizana protiv Efesa, pamti poraze od prošle sezone i sve šta se dešavalo.

Partizan ima dve pobede u tri utakmice Evrolige. Karlik Džouns ima velike zasluge za to, a posle trijumfa protiv Efesa je priznao da mu je krivo što je trijumf bio malom razlikom (93:87). Želeo je da se osveti turskom timu za težak poraz u Areni od prošle godine (97:65).

"Velika pobeda za nas. Hoćemo da napravimo niz. Dugujemo Efesu, prošle godine smo doživeli ubedljiv poraz od njih i to smo zapamtili. Nismo ih dobili onako kako sam ja želeo, pamtimo to od prošle godine. Ali, pobeda je najvažnija i to je naš glavni cilj", rekao je Karlik.

Imao je i kratak razgovor sa Pi Džejom Doužerom pre nego što je stao pred novinare.

"Pričao sam malo sa Doužerom, igrali smo zajedno u Denveru. Porazgovarali smo, poželeli smo jedan drugom sreću"

"Ja ne zaboravljam, a to nam je Ahilova peta"

Ističe da pamti i timove koji su dobili Partizan prošle godine u dramatičnim završnicama i da želi da se osveti za to.

"Da, naravno. Ja obično ne zaboravljam stvari. Posebno na ovakvim utakmicama. Pre meča sam rekao da ne smemo da zaboravimo šta je bilo prošle godine, da donesemo energiju i pravi stav.

Prokomentarisao je i to što se Partizanu dešavaju padovi u trećoj četvrtini prečesto.

"To je naša Ahilova peta, dešava se drugu godinu u nizu. Ja, Vanja, Sterling, moramo da budemo bolji, da komuniciramo bolje, da ne ispuštamo vođstvo .Dobro počnemo deonicu, pa onda skinemo papučicu sa gasa, moramo taj problem što pre da popravimo. Za mene je košarka igra serija, da li vodiš 10-15 ili koliko god, očekuješ reakciju drugog tima, moraš to drugačije da kontrolišeš bolje."

Na kraju se obratio navijačima.

"Čuo sam ih, navijači su sjajni, teško je da ih ne čuješ. Cenim tu ljubav i strast, teško je da ne igraš tako pred njima", zaključio je Karlik Džouns.