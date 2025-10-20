Karlik Džouns nije mogao da se osloni na nogu posle pobjede Partizana protiv FMP-a u Areni i iznijeli su ga u svlačionicu

Partizan je posle drame i produžetka pobijedio FMP u Areni (109:100), ali mnogo više od toga brine povreda Karlika Džounsa koga su iznijeli sa parketa. Sjajni plejmejker i jedan od najvažnijih igrača crno-bijelih povrijedio se u samoj završnici meča i nije ulazio u igru u dodatnih pet minuta.

Kada se povrijedio i tražio izmjenu nije djelovalo toliko ozbiljno u prvi mah, malo je hramljao, ali kao da je u pitanju bio nezgodan doskok. Međutim, posle meča se vidjelo da je situacija potpuno drugačija. Nije mogao da se osloni na nogu uopšte i iznijeli su ga sa terena u svlačionicu.

O čemu se tačno radi i kakva je povreda u pitanju uopšte biće poznato vrlo brzo. Očekuju ga dodatni pregledi i snimanja posle čega će se mnogo više znati. Velika briga za Željka Obradovića i sve u crno-bijelom.

Kako se povrijedio Karlik Džouns?

Do povrede Karlika Džounsa došlo je na 1:17 do kraja četvrte dionice. Omaleni plejmejker je došao do poena u reketu i imao je neugodan doskok. Počeo je odmah da "skakuće" i da se sa bolnom grimasom vraća u odbranu. Potom je faulirao Skota na šutu za tri poena i tada je čučnuo na parket, djelovalo je kao da je u pitanju samo trenutni bol.

Međutim, već u sledećem napadu Partizana, kada je Marinković fauliran na šutu za tri, okrenuo se ka klupi i signalizirao da mu je neophodna izmjena. Bio je to prvi znak da nešto nije u redu, a scene po završetku utakmice su to i potvrdile. Sada se čeka...