Iako je djelovalo nemoguće, Denver Nagetsi sačuvali Kristijana Brauna kao jednog od najvažnijih igrača za napad na titulu.

Izvor: Profimedia

Denver Nagetsi su u periodi između dvije sezone oformili tim koji bi odmah mogao da napadne šampionsku titulu, ali to nije jedino o čemu su morali da brinu. Trebalo je u Koloradu razmišljati i o budućnosti - a ona je sasvim sigurno usko povezana sa produžetkom ugovora Kristijana Brauna. Iako je bilo informacija da jedan od omiljenih saigrača Nikole Jokića neće ostati u timu, taj problem je riješen!

Kako prenosi novinar Šems Čaranija, Denver i Kristijan Braun pronašli su rješenje i dogovorili produžetak saradnje! Kao što je Braun i tražio, Denver će mu dati petogodišnji ugovor težak čak 125.000.000 dolara, iako je u ovom trenutku veoma teško zaključiti gdje su Nagetsi našli taj novac...

Klub u kojem igra Nikola Jokić ima ogromnih problema sa "seleri kapom", odnosno budžetom za plate svojih igrača. Zbog toga se vjerovalo da je Braunov produžetak ugovora nemoguće uklopiti sa ostankom svih najboljih igrača Denvera, ali... Novi čelnici Denvera Ben Tenzer i Džon Valas uspjeli su da završe posao prije početka sezone.

Braun, the No. 21 pick in the 2022 NBA draft, has been a developmental find and success for the Nuggets brass. Denver's top execs, Ben Tenzer and Jon Wallace, made it a priority to negotiate a new long-term deal to lock in Braun as part of the franchise's core moving forward.https://t.co/M2jzqS2w3q — Shams Charania (@ShamsCharania)October 20, 2025

Da se Kristijan Braun i Denver Nagetsi nisu dogovorili oko novog ugovora, on bi na kraju sezone postao "ograničeni slobodan agent", što je status koji klubovi izbjegavaju kada je riječ o mladim igračima. Braun ima još jednu sezonu "ruki" ugovora, a tokom njega će zaraditi 4.920.797 dolara i jasno je da će Denveru na terenu značiti mnogo više od toga. Već sledeće sezone će morati da bude jedan od lidera ekipe i opravda svojih 25 miliona dolara godišnje!