"Svadba" na 35. mestu na listi filmova sa najvećom zaradom u svetu: Počistio konkurenciju, veliki naslovi u prašini

"Svadba" na 35. mestu na listi filmova sa najvećom zaradom u svetu: Počistio konkurenciju, veliki naslovi u prašini

Autor Jelena Sitarica
0

Prema podacima stranice Box Office Mojo by IMDb među 40 filmova sa najvećom zaradom se posle dužeg vremena našao i jedan domaći naslov.

"Svadba" na 35. mestu na listi filmova sa najvećom zaradom u svetu

Riječ je o filmu "Svadba" koji je prvobitno oborio rekorde u Hrvatskoj i Srbiji, a potom stekao i veliki uspjeh u cijelom regionu i Evropi.

Prema podacima sajta Box Office Mojo by IMDb film "Svadba" nalazi se na 35. mjestu na listi filmova sa najvećom zaradom u 2026. godini.

Na prvom mjestu nalazi se kineska komedija "Pegasus 3", a odmah sa za njim je film "Orkanski visovi" ekranizacija čuvenog romana Emili Bronte.

Zanimljivo je da se među prvi deset nalazi čak nekoliko filmova kineske produkcije, kao i nekoliko animiranih dječijih crtanih filmova.

Inače, prema podacima sa interneta, domaći filmovi sa najvećom zaradom jesu "Zona Zamfirova", "Mi nismo anđeli 2", "Južni vjetar", "Ivkova slava" i "Munje", te ostaje da vidimo da li će se "Svadba" uvrstiti na ovu listu.

