Novi-stari košarkaš Denvera Brus Braun govorio je o jedinstvenosti srpskog asa Nikole Jokića.

Izvor: Profimedia

Da li Denver Nagetsi mogu da naprave novu šampionsku priču u sezoni 2025/26? Okosnica tima je tu, stiglo je nekoliko pojačanja, a u Kolorado se vratilo i dobro poznato lice - Brus Braun koji je bio jedan od najzaslužniji za ispisivanje istorije ove franšize. Raširenih ruku su ga dočekali trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić, Aron Gordon, Džamalaj Marej i ostali, dok je tim napustio Majkl Porter Džunior.

Braun je posle osvajanja titule sa Denverom prešao u Toronto Reptorse gde je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 45 miliona dolara. Ipak, nije se snašao, pa je prošlu sezonu odigrao u Nju Orleans Pelikansima gdje se takođe nije proslavio. Čim mu je istekao ugovor, Nagetsi su ekspresno reagovali i vratili dokazanog asa. Ključni adut Denvera u narednoj sezoni biće timska energija, a čini se i da je Jokić konačno dobio jaka "leđa", pošto se dosta očekuje od Jonasa Valančijunasa.

Braun je u više navrata govorio o odnosu sa Jokićem, a pred start sezone je istakao po čemu je to Srbin jedinstven i otkrio šta nikada nećete čuti od igrača koji su dijelili svlačionici sa njim.

"On jednostavno sve radi savršeno. Svaki put pravi pravi potez. Ljudi vole da igraju sa Nikolom. Postoji razlog. On dijeli loptu. Ne želi stalno da šutira. Želi da uključi svoje saigrače. On će se pobrinuti za ono što treba da uradi kada dođe vrijjeme i kada osieti da to treba. Ali svi vole da igraju sa njim. Nikada niste čuli nekoga da kaže: 'Mrzio sam da igram sa njim'", kaže Braun.

Šta je to toliko genijalno kod Jokića? "Jokić zna da bude veoma glasan. Posebno je to bio u plej-ofu kada je mislio da vidi stvari koje je trebalo uraditi. Veoma je pametan. Tako da možete učiti od njega kada je na terenu. On vidi stvari kako se dešavaju prije nego što se dogode. On je najinteligentniji momak na terenu", rekao je as Denvera.

Denver kreće novu NBA sezonu 23. oktobra protiv Golden Stejt Voriorsa u San Francisku.