Dubai nastavlja da se pojačava i sada trener Jurica Golemac sa Bugijem Elisom ima tim koji može da se "pobije" i za fajnal-for Evrolige.

Izvor: Waleed Zein / AFP / Profimedia

Dubai se ozbiljno pojačao tokom ljeta, a ne posustaje ni ove jeseni jer je u kratkom periodu potpisao još dvojicu odličnih igrača i tako se roster povećao na čak 18 igrača. Jurica Golemac je prošle nedjelje dobio Tarana Armstronga, dok je sada Dubai na korak od dolaska i Bugija Elisa (24, 188 cm).

U pitanju je plejmejker Albe, koji fantastično igra ove sezone u FIBA Ligi šampiona, takmičenju u koje je prešla njemačka ekipa. Bugi Elis je inače ljetos stigao u Albu nakon što nije izabran na draftu, bio je u rezervnim timovima Sakramenta i Indijane, a samo nekoliko utakmica u Evropi bilo je dovoljno da se za njega zainteresuju i drugi timovi, pa je tako Dubai odmah učinio sve što može samo da ga dovede.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Za sada je u dvije utakmice FIBA Lige šampiona Bugi Elis prosječno bilježio 22 poena, četiri skoka i dvije asistencije, dok je u Bundesligi imao prosjek od 13,3 poena i 3,3 asistencije (uzorak na tri utakmice).

Koga sve sada Dubai ima u timu?

Dubai je prošle sezone debitovao u ABA ligi, a već ove igra Evroligu u kojoj je odlično krenuo i ima skor 3-2. Uz to, trener Jurica Golemac bi dolaskom Bugija Elisa zaista imao vrlo širok igrački kadar, kakav rijetko ko ima u ovom takmičenju, a sve je navodno uz ne tako veliki budžet (16 miliona eura).

BEKOVI : Nejt Mejson, Aleksa Avramović, Klemen Prepelič, Kosta Kondić, Džanan Musa, Taran Armstrong, Mekinli Rajt i Danilo Anđušić.

: Nejt Mejson, Aleksa Avramović, Klemen Prepelič, Kosta Kondić, Džanan Musa, Taran Armstrong, Mekinli Rajt i Danilo Anđušić. KRILA : Nemanja Dangubić, Dvejn Bejkon, Avudu Abas, Davis Bertans i Džastin Anderson.

: Nemanja Dangubić, Dvejn Bejkon, Avudu Abas, Davis Bertans i Džastin Anderson. CENTRI: Sertač Šanli, Mfiondu Kabengele, Filip Petrušev i Kenan Kamenjaš.

(MONDO)