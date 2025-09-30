Crno-bijeli su na gostovanju Dubaiju izgubili rezultatom 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20).

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana porazom su otvorili novu sezonu u Evroligi.

Partizan u četvrtak u Beogradu dočekuje Olimpiju Armani u utakmici 2. kola, dok Dubai gostuje Monaku.

Novajlija u Evroligi je kontrolisao gotovo cijelu utakmicu. Partizan je samo jednom vodio u meču, i to početkom treće četvrtine, kada je rezultat iznosio 48:47.

Domaćin je na sjajan način otvorio utakmicu, imao je 6/6 za tri poena u uvodnim minutama i veoma brzo stigao do dvocifrene prednosti. Prednjačili su Bertans i Musa.

Dubai je držao dvocifrenu prednost dobrim dijelom prvog poluvremena, dok su Partizan održavale u životu novajlije - Parker, Osetkovski i Milton.

Drugo poluvrijeme Partizan je otvorio serijom 8:0 i stigao do jedinog vođstva u meču.

Uslijedio je odgovor domaćina 14:2 i nova dvocifrena prednost koju Partizan nije mogao da stigne. Razlika je išla i do 22 poena razlike, ali je u poslednjim minutama Partizan uspio da ublaži poraz.

Tajrik Džons je bio najefikasniji u timu Partizana sa 13 poena. Dilan Osetkovski je postigao 12 poena, Džabari Parker 11, a Šejk Milton 10.

Kod domaćina Bertans je postigao 20 poena, Musa 19. Kabengele 15, Petrušev 14, a Bejkon 11.