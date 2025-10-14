Impresivna pobjeda učesnika ABA lige protiv Fenerbahčea u Evroligi.

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Dubai napravio je senzaciju u četvrtom kolu Evrolige - uradili su isto što i Crvena zvezda prije nekoliko dana, ali su na mnogo ubedljiviji način savladali Fenerbahče u Istanbulu! Aktuelni šampion Evrope bio je potpuno nemoćan protiv novajlije u najboljem evropskom takmičenju (93:69), a gosti su svaku od četvrtina riješili u svoju korist.

Najefikasniji igrač na meču bio je Mfiondu Kabengele sa 26 postignutih poena, dok je Dvejn Bejkon dodao 21 i tako pokazao da će biti jedan od najjačih aduta Dubaija, baš kao što se očekivalo. Zapaženu rolu imali su Davis Bertans i Klemen Prepelič sa po 13 postignutih poena, a dvocifreni učinak imao je još Filip Petrušev sa 11 poena. Reprezentativac Srbije je imao osam skokova i dvije asistencije, a Nemanja Dangubić nije dobio pravu priliku - odigrao je tek sedam sekundi.

Kod Fenerbahčea su se istakli Vejd Boldvin i bonzi Kolson sa po 12 poena, dok je Devon Hol dodao 10, ali je to bio stvarno skroman učinak u odnosu na ono što su prikazali košarkaši Dubaija. Već u prvoj dionici gosti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stigli su devet poena viška, a do poluvremena je razlika otišla i na +15!

Imao je Dubai i ogromnih 32 poena prednosti u samom finišu meča, ali je Fenerbahče postigao poslednjih osam poena na ovom susretu i tako učinio da poraz bude samo "pristojnom" razlikom. Ipak, jasno je da će u aktuelnom šampionu Evrope morati da se zamisle, pošto im je ovo treću uzastopni poraz u Evroligi i sada imaju skor 1-3. Sa druge strane, dubai ima 2-2 i nalazi se na sredini tabele.