Košarkaš Partizana Karlik Džons istakao je šta njegov tim mora da promijeni pred duplo kolo Evrolige.

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Real Madrida u 4. kolu Evrolige, a potom će na megdan Baskoniji čime će završiti mini špansku turneju. Željko Obradović neće moći da računa na Šejka Miltona koji je zbog povrede skočnog zgloba ostao u Beogradu, dok je Finac Mika Murinen pod znakom pitanja zbog bolesti.

Plejmejker Partizana Karlik Džons očekuje težak meč u Madridu. Istakao je konstantnost kao ključni faktor protiv tima kao što je Real. Obje ekipe su trenutno na skoru 2-1.

"Moramo da budemo konstantni 40 minuta, posljednje dvije utakmice smo imali 30 od 40 minuta. Sad igramo protiv veoma dobre ekipe Reala, odlučiće mali detalji. Mislim da su ti detalji najbitniji za nas, da vodimo računa. Moramo da se branimo dobro, da dajemo dobre lopte u napadu", rekao je Džons.

Reprezentativac Južnog Sudana je imao peh na pripremama, povrijedio je prst, ali polako se vraća u prepoznatljivu formu.

"Ove utakmice na startu su mi mnogo pomogle, da dođem u formu i uđem u ritam. Tu su i novi igrači, da se uklopim s njima. Svaka utakmica može da bude moja ili nečija druga najbolja partija. Nekad iskoči jedan, nekad drugi. Ko god, svejedno je."

Željko Obradović je otkrio da su zajedno gledali meč Real Madrida i Baskonije "Gledao sam da vidim šta svaki tim radi, da vidim igrače na mojoj poziciji kako se ponašaju. Pokušao sam da uživam, ali teško kada igraš protiv njih u narednim utakmicama."

Osvrnuo se i na povredu Šejka Miltona. "Veliki udarac za nas, nadam se da ćemo se brzo oporaviti. Drugi igrač će morati da izađe na teren i da preuzme njegovu ulogu."