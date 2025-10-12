Trener Dalasa Džejson Kid govorio je o statusu nekadašnjeg plejmejkera Partizana.

Izvor: MN Press

Šta se dešava sa Danteom Egzumom? Australilijski košarkaš i nekadašnji igrač Partizana nalazi se na prekretnici NBA karijere. Iako je ljetos postigao dogovor sa Dalas Maveriksima o ostanku, situacija se promijenila zbog čestih povreda sa kojima iskusni as kuburi i poslednje vrijeme. Navodno su crno-bijeli zainteresovani da ga vrate u svoj tim, a sve je izvesnije da će uslediti raskid saradnje sa Dalasom.

Trener Džejson Kid je još jednom govorio o njegovom statusu, a između redova se može pročitati da je situacija komplikovana. Dante jeste povrijeđen, ali izgleda da to nije jedini problem i da se razmišlja o prekidu saradnje.

"Dante ima problema sa koljenom, to je već odložilo njegove pripreme za novu sezonu. Dobro ćemo razmisliti i pogledati situaciju, a do tada on neće biti u timu", rekao je Kid za Dalas Hups Žurnal.

Ljetos produžio ugovor

Egzum je ljetos prihvatio jednogodišnji ugovor sa Mavsima, imao je još dvije ponude od drugih timova, ali je odlučio da nastavi svoj put u Dalasu. Očigledno da minulog leta nije bilo govora o povratku u Evropu, iako već neko vrijeme kruže informacije da bi to moglo da se dogodi.

Dante je karijeru počeo u Juti, igrao je još u Klivlendu, pa Barseloni, a sezonu 2022/23 proveo je u Partizanu gde je izborio novu šansu u najjačoj košarkaškoj ligi i od tada igra za Dalas.

"Ako se nekada budem vraćao u Evropu, Partizan je prva opcija, a vjerovatno i jedina", rekao je Australijanac nakon što je napustio Beograd. Da li je vrijeme za povratak?