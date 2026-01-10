Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -2 do 10 °C, dok će najviša dnevna biti od -1 do 11 °C.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskom praćenim grmljavinom. Na sjeveru, u nižim predjelima očekuje se kiša, susnježica i snijeg, dok će u planinama padati slab do umjeren snijeg, koji će tokom noći zahvatiti i brdsko-planinske oblasti centralnih i južnih predjela.

Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, a krajem dana i tokom noći pojačaće se sjeverni vjetar, umjeren do jak.

