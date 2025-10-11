Cibona je donijela odluku da istupi iz ABA lige potvrdio je hrvatski klub, razlog su finansijski problemi koje čuveni klub ne može da riješi nikako očigledno...

Izvor: MN Press

Cibona se povlači iz ABA lige. Odluka je donijeta i utakmica koju je trebalo da odigra u Drugoj ABA ligi protiv ekipe TFT Skoplja neće biti odigrana. To su informacije koje su prvo počeli da prenose hrvatski mediji, a onda je stigla i potvrda od strane kluba.

"Na sjednici Skupštine donijeta je odluka da klub ne nastupa u ABA 2 ligi u takmičarskoj 2025/26 godini. Odluka je donijeta posle detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacionih i finansijskih okolnosti, kao i sagledavanja šireg konteksta u kom se klub nalazi. U raspravi su učestvovali predstavnici svih tijela uz zaključak da je u ovom momentu prioritet jačanje sportskog sistema, razvoj mladih igrača i stabilnost cjelokupnog klupskog projekta", navodi se u saopštenju.

Cibona će se tako fokusirati na domaći šampionat, Kup i FIBA Evropa kup sa željom da afirmiše mlade igrače i da se vrati na staze stare slave. Ostaje da se vidi kakva će biti reakcija ABA lige na sve ovo.