Najbolji košarkaš Crvene zvezde u meču sa Monakom Čima Moneke je očigledno potvrdio da će Saša Obradović preuzeti Crvenu zvezdu.

Izvor: MN Press/Arena sport

Crvena zvezda je savladala ekipu Fenerbahčea u meču trećeg kola Evrolige, a u prvom trijumfu ove sezone na klupi je sjedio Tomislav Tomović. On se posle pobjede grlio sa Čimom Monekeom, Nigerijcem koji je slučajno potvrdio dolazak novog šefa struke.

Završio je meč sa 20 poena i 12 skokova, a posle utakmice je u izjavi za "Sport klub" naglasio da će se vidjeti sa Sašom Obradovićem i da će probati da poprave saradnju. U Monaku im nije išlo, ali vjeruje Moneke da to može u Beogradu da izgleda mnogo bolje.

"Očigledno, vrijeme koje smo proveli u Monaku nije prošlo onako kako sam se nadao… Vjerujem da ćemo imati drugačiji dijalog sada. Da ćemo riješiti neke stvari. Mora da bude drugačije ovog puta. Ali vidio sam takve stvari… Vidio sam da je trener Šaras imao komplikovan odnos sa Najdžel-Hejsom, sa Kalatesom, a kad su došli ovdje… bilo je bolje. Tako da, osloniću se na to, vidjećemo se u nedelju, razgovarati o svemu i vjerujem nastaviti dalje", rekao je Moneke.

Šta je rekao posle meča Moneke?

Izvor: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia

"Prvo hoću da kažem: treneru Sferopulose, nedostaješ mi". Volio bih da si sa nama ovdje. Treneru Tomislavu Tomoviću srećan sam zbog njega zaslužio je ovu pobjedu. Tu je on zalupio je vrata. Bilo je teško, ovo je bio meč kakav nam je baš bio potreban. Znam da imamo dovoljno da pobjedimo uprkos svemu. Visok sam, cijelu karijeru mi pričaju da sam previše nizak, ali protiv toga se borim. Skakačko prisustvo mi je mnogo važno.- Kad god sam sposoban da doprinesem skakački i imam dabl-dabl", naglasio je Moneke odmah posle meča.

(MONDO, N.L.)