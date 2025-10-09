Hasijel Rivero operisan je u Kliničkom centru u Beogradu, ugrađen mu je šraf u stopalo i čeka ga sigurno višemjesečna pauza. Jasno je da ga nećemo gledati na terenu do kraja ove godine...

Izvor: MN Press

Hasijel Rivero operisan je u Kliničkom centru u Beogradu u srijedu 8. oktobra nezvanično saznaje "MONDO". U pitanju je povreda stopala koju je zadobio na utakmici Crvene zvezde Meridianbet i Armanija i jasno je da se neće vratiti na teren do kraja ove godine, a pitanje je i kada će biti na terenu u 2026. godini.

Kako nam je objašnjeno, njemu je ugrađen šraf u stopalo i odmah posle otpuštanja je počeo period rehabilitacije. U zavisnosti od toga kako bude tekao oporavak, naredni korak biće vađenje šrafa i tek posle toga će moći da razmišlja o treninzima i povratku na teren. Još jedan problem za Sašu Obradovića koji će uskoro da postane novi-stari trener crveno-bijelih...

Pogledajte 00:26 Hasijel Rivero povreda na Zvezda Armani Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Rivero je došao u Crvenu zvezdu posle dobre sezone u Makabiju gdje je odigrao 20 utakmica i imao prosjek od 10,2 poena, 4,4 skoka i 1,3 asistencije po meču. Zbog njegove povrede i problema koje već dugo ima Džoel Bolomboj je srpski tim hitno reagovao i angažovao Donatasa Motiejunasa na tromjesečnu pozajmicu sa mogućnošću produžetka saradnje do kraja sezone u zavisnosti od dešavanja u narednih nekoliko mjeseci.

Ko će igrati centra u Zvezdi?

Motiejunas nije mogao da igra za Zvezdu na prethodnoj utakmici zato što je Monako zakasnio sa slanjem neophodne papirologije i trebalo bi da je to riješeno sada pred utakmicu sa Fenerbahčeom (petak 19.45 časova).

Jedini siguran centar trenutno je Ebuka Izundu, Uroš Plavšić je takođe povređen, a očekuje se da će i litvanski centar Motiejunas da bude u konkurenciji za taj meč.