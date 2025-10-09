Crvena zvezda se oglasila pred meč sa Fenerbahčeom, izjave su dali trener Tomislav Tomović, kao i Stefan Miljenović i Donatas Motiejunas

Buran period u Crvenoj zvezdi Meridianbet pred gostovanje Fenerbahčeu (petak 19.45 časova). Došlo je do prekida saradnje sa Janisom Sferopulosom i dok se čeka imenovanje novog trenera, najvjerovatnije Saše Obradovića, stigle su informacije direktno iz kluba. Tomislav Tomović će biti na klupi za meč protiv turskog tima.

Doskorašnji pomoćnik Sferopulosa vodiće tim protiv Fenera u Istanbulu i posle tog meča bi trebalo da bude poznato više o novom šefu struke. Tamo neće moći da računa na nekoliko povrijeđenih igrača (Ognjen Dobrić, Hasijel Rivero, Ajzea Kenan, Devonte Grejem, Uroš Plavšić), ali hoće na povratnika Jaga dos Santosa i novajliju Donatasa Motiejunasa.

"Znamo protiv koga igramo. Fenerbahče je aktuelni šampion, ali očekujem da imamo reakciju i da nastupimo kao tim u petak uveče. Ova utakmica je za nas izazov, borićemo se i daćemo sve od sebe da odigramo dobar takmičarski meč", rekao je Tomović.

"Moraš da se nađeš u neprijatnim situacijama"

Uoči puta u Istanbul izjave su dali i dvojica igrača, najiskusniji Motiejunas koji je nedavno došao iz Monaka na tromjesečnu pozajmicu uz mogućnost produžetka saradnje do kraja sezone.

"Ako želiš da napreduješ i da rasteš kao osoba i kao košarkaš moraš da se nađeš u situacijama u kojima se ne osjećaš prijatno, tako rasteš. Prihvatam ovo kao izazov, kao priliku da igram ,da pokažem kakav sam igrač. Ovo je veliki izazov za nas i moramo da pokažemo potpuno drugačije lice od onog koje smo do sada pokazivali. U životu ako čekaš na savršenu priliku, možda ćeš čekati cio život. Srećan sam što sam dobio priliku da 'uskočim' u situaciji koja zahtijeva i mentalnu i fizičku snagu. Daću sve od sebe da pomognem timu da dođe do prve evroligaške pobjede", rekao je Donatas.

Znatno kraće pričao je Stefan Miljenović.

"Očekuje nas meč protiv aktuelnog šampiona Evrolige, što je veliki izazov za sve u timu. Nije idealna situacija, posebno zbog brojnih povreda, ali daćemo sve od sebe da odigramo dobar meč u Istanbulu", zaključio je Miljenović.

Zvezda se iz Istanbula vraća u subotu popodne i onda će da krene sa pripremama za duplu evroligašku nedelju i mečeve sa Žalgirisom i Real Madridom.