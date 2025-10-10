Da li se sjećate Tomislava Tomovića? Vrlo vjerovatno ne, a trebalo bi. Ima on šampionsku karijeru, čak je postao ubjedljivo i prvak Evrope.

Crvena zvezda se rastala sa Janisom Sferopulosom, a dok se ne sazna ko je novi trener kluba sa Malog Kalemegdana i zvanično klub će na meču sa Fenerbahčeom voditi Tomislav Tomović.

Već nekoliko godina ga gledamo na klupi, a prije Crvene zvezde bio je asistent u Megi. Pre toga je radio u Kini, bio je tri godine prvi čovjek struke Slodesa. a zapravo je Zvezdino dijete.

Tomislava Tomovića se možda ne sjećate je, ali on je zapravo bio veliki talenat i igrao je za Crvenu zvezdu prije četvrt vijeka. U sezoni 2001/02 je nakon što je proglašen za najboljeg mladog sportistu Jugoslavije prekomandovan u prvi tim.

Osvajao zlata i igrao sa Ajzeom Morisom

Crvena zezda je u sezoni 2001/02 bila sedma na tabeli JUBA lige između Vojvodine na šestom mjestu i osmog Zdravlja, a trener Aleksandar Krečković je uz sebe imao jako mlad tim. Igrao je tu Amerikanac Ajzea Moris, stigao je iskusni Zoran Nišavić i Stevan Peković, a mlado jezgro tima bili su Milan Dozet, Jovan Koprivica, Vladoimir Tica, Milko Bjelica i Tomislav Tomović.

Ipak i prije toga je bio jako poznat jer je bio jedan od glavnih igrača kadeta SR Jugoslavinje koji su na Evropskom prvenstvu u Sloveniji 1999. godine osvojili zlato. Naš tim je gazio sve redom i na kraju pobedio Francussku Tonija Parkera i Grčku Nikosa Zizisa u borbi za zlato.

Osim Tomovića u tom timu bili su Bojan Bakić, Mirko Kovač, ali i "belgijski Džordan" Dušan Đorđević koji nam je jednom prilikom pričao o odlasku na to takmičenje.

Ispratili NATO, pa uzeli zlato

"Sjećam se da smo dočekali kraj bombardovanja u hotelu "Srbija". Gledali smo sa najvišeg sprata PVO zvanični kraj rata smo dočekali tamo. Onda smo otišli na Evropsko prvenstvo i uzeli zlato.

Mi smo bili toliko pripremljeni za to, tih 12 igrača koji su išli tamo... Selektor je bio tipična stara škola, insistiralo se toliko na timskom radu, na tim stvarima. Mi smo se stalno okupljali i dok je trajala sezona, pa je Bojan Bakić svaki vikend dolazio iz Crne Gore da sa nama trenira, da se stvori taj neki duh koji se pravi samo za to prvenstvo. Tako je i ispalo, mi nismo izgubili utakmicu. Toliko dobro smo se poznavali i pripremali da nam je samo prva utakmica sa Turskom bila teška. Mi smo prije toga njih stalno pobjeđivali, jedva smo ih pobijedili i neko je posle rekao: 'Znači ovo je Evropsko prvenstvo? Sad smo stigli!' Posle toga je sve bilo lakše.

U mojoj generaciji je bilo 15-16 ozbiljnih igrača, od toga Krstić, Pavlović, Miličić su došli i do NBA. Marinović, Otašević, Koljević, Bakić su igrali ozbiljno... Znaš kakvih je igrača bilo tu!", ispričao nam je Đorđević.

Kakvu je karijeru imao Tomislav Tomović

Šampionsku! Posle Crvene zvezde otišao je u Bugarsku, pa u Borac iz Banjaluke, a najveći trag je ostavio u sarajevskoj Bosni u kojoj je uzeo tri titule i jedan kup. Igrao je i za Megu, Panionios, a karijeru je 2010. godine završio u Zrinskom.

"Znamo protiv koga igramo. Fenerbahče je aktuelni šampion, ali očekujem da imamo reakciju i da nastupimo kao tim u petak uveče. Ova utakmica je za nas izazov, borićemo se i daćemo sve od sebe da odigramo dobar takmičarski meč", rekao je Tomović.

