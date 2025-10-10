Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa poslao novu poruku Nikoli Jokiću.

Izvor: Youtube/NBA

Prošlosezonski MVP Evrolige i najplaćeniji košarkaš u Evropi Kendrik Nan dao je zanimljiv intervju za grčki "Sport24". Između ostalog upitan je kog igrača bi još volio da vidi u rosteru Panatinaikosa koji i u novoj sezoni važi za jednog od najvećih favorita za osvajanje titule šampiona Starog kontinenta.

Sjajni bek je bez imalo razmišljanja "ispalio" ime trostrukog MVP-ja NBA lige Nikole Jokića, koji je najveća želja vlasnika atinskog velikana Dimitrisa Janakopulosa.

"Nikola Jokić. Znam da je on Janakopulosov ljubimac. Dobar je igrač. On je "petica", ali čini igru lakšom za svakog igrača, jer zna da dodaje, zna da bude opasnost po koš. Možda ne izgleda... zgodno, ali radi posao na terenu", rekao je Kendrik Nan.

Nismo dugo čekali ni na reakciju Janakopulosa koji je ovaj dio intervjua podelio na društvenim mrežama, i tako poslao jasnu poruku da neće odustati od svog sna, da najboljeg centra planete vidi u svom timu.

Htio da ukrade Valančijunasa Denveru

Iako je sve bilo skoro gotovo oko transfera Litvanca Jonasa Valančijunsa u Panatinaikos, Denver ga je ubijedio da se predomisli i da mu šansu da bude alternativa Nikoli Jokiću.

"Želim da razrešim sve u vezi toga gdje ću igrati sledeće sezone, sada kada je Denver doneo odluku da me zadrži. Ideja da igram u Panatinaikos i da budem blizu kuće mi je zvučala veoma uzbudljivo, ali će morati da pričeka. Planiram da u potpunosti ispoštujem moj ugovor sa Denverom i daću sve od sebe da se borim za titulu", rekao je Valančijunas ljetos.