Dugogodišnji saigrač Nikole Jokića, Slovenac Vlatko Čančar, godinama sluša kritike na svoj račun i na račun svojih saigača sa klupe Denvera. Objasnio je zašto javnost nije pravedna prema njima.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / YouTube/X&O's CHAT

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar, doskorašnji saigrač Nikole Jokića u Denveru, u podkastu Edina Avdića "X&O's CHAT" rekao je ono što mu dugo stoji na duši.

Kao dugogodišnji rezervista Nagetsa i član šampionskog tima naslušao se priča o tome da je u Denveru problem samo u klupi, dok je prva petorka najbolja u čitavom NBA. Ima odgovor na tu tezu i veoma ga lako argumentuje.

"Puno kritikujem to i bilo mi je žao zašto toliko pljuju klupu Denvera. Prva petorka je sa Nikolom najbolja u ligi, a klupa je katastrofa. Mislim, ne bi trebalo da budeš mnogo pametan, pa da shvatiš zašto se to dešava. Stavi sve te sa klupe da igraju sa njim, a sve te iz prve petorke da igraju sami, pa ćemo da vidimo u čemu je fora. Truju tu klupu kao da smo invalidi!", rekao je Čančar, sada igrač Armanija.

"Kao klupa je katastrofa, ne mogu da se sastave... A pritom prva petorka igra zajedno sedam ili pet godina minimalno. Klupa se uvijek mijenja. Pola godine, pa trejd... Kada je Denver osvojio titulu? Poslije sedam ili skoro devet godina. I oni devet godina drže dosta igrača zajedno. To je bio problem klupe, jer su novi, pa bi trebalo da se tek nađe ko kako igra. I da se razumijemo, mi nismo imali role", dodao je Slovenac.

"Mogu da kažem 'Nikola, idi tamo', pod jednim uslovom"

Opisao je i svoju ulogu i svoju situaciju u Koloradu.

"Ja da dam dva koša? Mogu da prevodim loptu, da kažem Nikoli 'idi tamo' i trener ne bi rekao ništa dok ga dajem. Kada ga ne bi dao prvi put, bilo bi po ušima u klupa. Nama je falilo da kada nema Nikole, da tu budemo možda bolji. Nismo znali da koristimo dobre tendencije loših igrača. Nemoj mene uvoditi u situaciju da ispadnem loš. Ako si dobar trener, prikrij mane. Znaš kako kažu, da najgoreg defanzivca staviš na najgoreg napadačkog igrača. Da kada je on na terenu, uvijek igraš zonu. Tako bi i mi trebalo u napadu. I uvijek kažem, ubaci te momke sa klupe koji će ti biti potrebni sa Jokićem da igraju malo sa Nikolom."

Kakva je bila njegova rola?

"Moja uloga u ekipi je bila takva da uskačem kada se neko povrijedi. Bio sam rezerva rezerve. Kada god se neko povrijedi - op, možemo njega, ne pravi greške, sve radi, može odbrana, skok, trči kontre, može trojku da ubaci. A pritom, kada igraš sa Nikolom, onda je nikad lakše."

"Negdje ljudi vjeruju u Boga, tamo vjeruju u Nikolu Jokića"

Izvor: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako je bilo igrati toliko godina uz Jokića?

"Nezahvalni smo. Svake godine sam bio u Denveru u plej-ofu zahvaljujući Nikoli. Ljudi su nezahvalni jer misle da će uvijek biti u plej-ofu. Da se ne lažemo, da nema Nikole, teško ulazimo u plej-of. Jeste većina igre posvećena njemu, ali osim Nikole ne znam koji je sljedeći igrač da ga je trener napravio. Džamal Marej je ekstra igrač, ali nije dovoljno konstantan da bi bio Ol-star. Završavali smo prvi prije Ol-stara i samo jedan bude na Ol-staru, ne dva-tri."

"Ponavljam, veoma smo nezahvalni jer očekujemo da on pravi čuda. Prekrsti se samo. Ljudi vjeruju u Boga, Alaha, oni ljudi vjeruju u Nikolu. Dođeš kući, prekrstiš se, poljubiš sliku i ideš da spavaš. Prezahvalan sam i veoma cijenim što sam mogao da toliko godina budem dio plej-of košarke."