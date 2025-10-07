Srpski centar Nikola Milutinov govorio je o genijalnosti Nikole Jokića.

Srpski reprezentativac Nikola Milutinov dao je intervju za grčki "Sport24" gdje se osvrnuo na neuspjeh Srbije na minulom Evropskom prvenstvu, a neizostavna tema je bio najbolji centar na svijetu Nikola Jokić. Imala je ova generacija na čelu sa trostrukim MVP-jem sve preduslove za osvajanje dugo čekane zlatne medalje, ali su na Finci raspršili snove već u osmini finala.

As Olimpijakosa kaže da je sve to sport i kako nisu uspjeli da prevaziđu probleme koji su ih iznenadili usred turnira.

"Nije išlo kako smo željeli, ali tako je u sportu, nekad uspiješ, nekad ne. Prije dvije godine bili smo uspješniji: osvojili smo srebro na Svjetskom prvenstvu i bronzu na Olimpijskim igrama. Malo smo bili i nesrećni u polufinalu, ali smo pokazali da je evropska košarka vrhunska. Ove godine nije išlo, imali smo mnogo problema, ali to je sada prošlost", rekao je Milutinov.

Sa Jokićem je imao priliku da bude saigrač u mlađim selekcijama i ističe da košarkaška javnost ne shvata ko je Nikola Jokić zaista.

"Što se tiče Jokića, divan je osjećaj dijeliti teren sa njim. Nije to prvi put, znamo se godinama, igrali smo zajedno još u U19 selekciji na Svetskom prvenstvu. Dakle, naše prijateljstvo traje mnogo prije nego što je on postao to što je danas. Ima nevjerovatno košarkaško znanje, razume igru do detalja, uvjek traži rešenje za svaki problem. Ljudi ne shvataju koliko on voli košarku, jer vide samo jednu njegovu stranu. On ne koristi društvene mreže, ne voli javnost ni medije, i ne zanima ga šta drugi misle o njemu. Samo njegovi najbliži znaju koliko je zapravo posvećen košarci".

Iako se često provlači priča da je košarka za njega samo profesija, Milutinov ističe da on živi za sport 24/7. Prati Evroligu, basket 3x3 i analizira utakmice do najsitnijih detalja.

"Prati sve srpske igrače u Evroligi. Voli da gleda i 3x3 basket, gledali smo zajedno jer tamo igraju moji prijatelji. U Srbiji je to sada vrlo popularno. Gleda košarku sa mnogo više detalja nego ja, ja gledam kao navijač, a on analizira svaki aspekt", zaključio je Milutinov.

