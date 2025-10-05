Nikola Jović je u maloj minutaži pokazao da je spreman da preuzme ozbiljnu ulogu u Majamiju. Posle Eurobasketa pokazao je nove trikove, a o jednom bruji Amerika.

Izvor: X/@HeatvsHaters

Kao što se Nikola Jokić vratio na teren tako je posle Eurobasketa u Majami stigao Nikola Jović. Nakon što je potpisao novi višegodišnji ugovor oduševio je navijače u debiju u novoj sezoni.

Orlando je savladao Majami 126:118 na pripremnom meču, a srpski krilni košarkašje za 12 minuta na terenu upisao 10 poena, 3 skoka i 2 asistencije. Ipak jedna trojka je bila posebno impresivna i svi pričaju o njoj.

"Sezona proboja Nikole Jovića biće jako zabavna", napisao je neko od navijača kada je postavio video kako Jović uz korak unazad pogađa trojku preko bivšeg prvog pika sa drafta Paola Bankera. Uživajte:

Orlando su do pobijede vodili Ričardson sa 13 i Tristan da Silva sa 12 poena. Kils je iu Majamiju imao 12 poena, a jedini efikasniji od Jovića još bio je Endru Vigins sa 11. Kelel Ver je uz 10 poena dodao 9 skokova.

Majami je ovim porazom počeo predsezonu u kojoj će za dva dana igrati sa Milvokijem, a onda ih čekaju dueli sa San Antonio, opet Orlandom, atlantom i Memfisom. NBA sezonu počinju trećim duelom sa Orlandom u tri nedelje 23. oktobra.