Nikola Jović je odigrao sjajan meč protiv Estonije, pa se zbog njega oglasio i NBA klub u kojem igra.

Izvor: MN Press

Nikola Jović vezao je dobre partije u dresu reprezentacije Srbije, bio je najmlađi reprezentativac vrijedan pažnje, pa je čak i Majami iz NBA lige poslao poruku svom igraču. Srbija je dominantno otvorila Eurobasket, a mladi Jović bio je najefikasniji na terenu i meč je završio sa 18 poena, šest asistencija i četiri skoka.

Jović je i tokom pripremnih partija pred Evropsko prvenstvo imao zapažene rezultate, pa je na startu turnira pokazao da to nije slučajnost. Do osmog minuta igrač Majamija je već imao 12 poena, a svega pola koša nedostajalo mu je da izjednači rekord sa Nikolom Jokićem koji je najbolji poenter-debitant na Eurobasketu u dresu Srbije.

Vidi opis "Nikola je to potvrdio na Eurobasketu": Majami se javio zbog najmlađeg reprezentativca Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Bio je Jović važan igrač na terenu i u susretu protiv Slovenije, gdje ga je gledao i trener Erik Spolstra. A, trener Majamija tom prilikom je rekao: "Veoma sam uzbuđen zbog Nika. Volim kada provodi vrijeme u reprezentaciji. Svaki put kad nam se vrati - vrati se zreliji. Smatram da to što je okružen grupom koja zna da pobjeđuje i kojoj je stalo da pobjeđuje, u timu koji je dobro povezan, što ostavlja utisak na njega."

Zbog toga je Majami još jednom želio da potvrdi riješi prvog čovjeka struke. "Niko je potvrdio velike pohvale trenera Spolstre dominantnim izdanjem na otvaranju Eurobasketa", stoji u opisu objave Majamija na kojoj su jasno naveli učina Nikole Jovića u susretu Srbije i Estonije.

Raspored Srbije na Eurobasketu