Prema informacijama dobro obaviještenog novinara Nikola Jović će uskoro potpisati četvorogodišnji ugovor.

Izvor: MN Press

Šams Čaranija, novinar "ESPN-a" i NBA insajder podijelio je važnu informaciju o karijeri Nikole Jovića.

Srpski reprezentativac od 2022. godine igra za Majami, a sada mu je taj tim spremio ozbiljan ugovor.

Prema njegovim navodima, Nikola Jović će dobiti ugovor na četiri sezone po kojem će zaraditi 62,4 miliona dolara.

Kako mladi srpski košarkaš ima još godinu dana ugovora, novi bi važio od sledeće sezone.

U dosadašnjem toku NBA karijere Jović je zaradio ukupno sedam miliona dolara, a u sezoni koja je pred nama dobiće još nešto manje od 4,5 miliona, prenosi Kurir.