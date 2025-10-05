Nedjeljni meč je na programu od 19.30 sati.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Voli su u Londonu u Evrokupu pokazali da su spremni za početak sezone, a odlično izdanje iz duela sa Lajonsima žele da potvrde i u meču sa Spartakom, prenosi Antena M.

Slijedi premijera u Admiralbet ABA ligi, a protivnik je ekipa koja je prošle sezone savladala “plave” u “Morači”.

Tim Andreja Žakelja sada želi da izbjegne takav scenario.

“Spartak je sklopio dobar i iskusan tim za Ligu šampiona. Sistem igre koji ima ove sezone vrlo je sličan onome od prošle godine – igra se čvrsto, agresivno i sa mnogo ideja u napadu”, rekao je Žakelj.

“Sezonu smo otvorili na dobar način u Evrokupu, ali sada moramo da odgovorimo i budemo energetski na nivou. Najvažniji je – fokus. Samo tako možemo da očekujemo pozitivan rezultat”, istakao je slovenački stručnjak.

