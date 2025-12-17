Tramp okačio plakete bivših predsjednika u Bijeloj kući sa uvredljivim natpisima ispod svake fotografije.

Izvor: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ne prestaje da šokira svojim ponašanjem i tretmanom prema svojim kolegama, odnosno bivšim predsjednicima Sjedinjenih Država. U jednoj prostoriji u Bijeloj kući pojavile su se slike bivših predsjednika na zidovima sa podužim natpisima iznad njih.

Međutim, opis ispod svake slike, prema pisanju "CNN-a", dosta podsjeća na Trampove objave na njegovoj društvenoj mreži "Truth social". Okačena je i njegova plaketa na kojoj je u kratkim crtama opisan njegov život i politička karijera.

Pogledajte fotografije plaketa bivših američkih predsjednika u Bijeloj kući

Ovaj hodnik nalazi se u zapadnom krilu Bijele kuće. Preuređen je po naređenju Trampa kako bi se "odala počast" svim bivšim predsjednicama i njihovim zaslugama za vrijeme trajanja mandata.

Ispod njegove plakete je poduži tekst o "velikoj pobjedi na predsjedničkim izborima 2024. godine". Tada se Tramp vratio na vlast nakon pauze od četiri godine, a ispod njegove slike se opisuje kako je pobijedio uprkos "naoružavanju organa za sprovođenje zakona protiv njega uz dva pokušaja atentata".

The White House has installed descriptive plaques under the gold-framed portraits of every President featured on the “Presidential Walk of Fame” just outside the Oval Office, with every plaque, of course, in someway having to mention President Trump.pic.twitter.com/1tc6hO5Mxv — OSINTdefender (@sentdefender)December 17, 2025

Najoštrije komentare ispod fotografija dobili su Džozef Bajden i Barak Obama. U opisu ispod slike Obame se navodi da je bio prvi tamnoputi predsjednik Sjedinjenih Država, ali mu je u imenu dodato "Husein" aludirajući na Sadama Huseina, bivšeg iračkog diktatora.

Kritikovao ga je zbog nuklearnog sporazuma sa Iranom, loše ekonomije Sjedinjenih Država u to vrijeme (prema tvrdnjama Trampa) i zbog potpisivanja Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama. Tramp je to u svom prvom mandatu poništio zbog čega američki predsjednik smatra da je uradio veliku stvar za svoju zemlju.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit je potvrdila za "CNN" da je većinu tekstova ispod fotografija bivših predsjednika pisao lično Donald Tramp. Objasnila je da su "opisi elokventno napisani i da opisuju zaostavšinu svakog bivšeg predsjednika".